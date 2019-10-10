台南市慶祝雙十國慶 黃偉哲：國家是最大公約數

2019-10-10 09:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天雙十國慶慶祝國家生日，南市政府在市府旁西拉雅廣場舉辦升旗典禮，市長黃偉哲受訪表示，台灣言論自由，不論政治立場為何，國旗及國家是最大公約數，－國兩制在台灣没有市場。

黃偉哲表示，典禮就是一個精神象徵，象徵我們國家生日，大家一起為國家慶生凝聚國家向心力，雖然大家各自政治立場都有，但是「這個旗子跟國家」是我們最大公約數。

黃偉哲說，台灣畢竟是有言論自由的地方，有些中國大陸人士到這邊撕連儂牆，讓人覺得滿滿可悲、滿可笑的，為什麼要做這種事情？來自言論不自由地方，却見不得别人言論自由，就要把它破壞掉，實在令人很遺憾。

對於一國兩制，黃偉哲認為，基本上不管是藍是綠，－國兩制在台灣好像沒有什麼市場，這個在台灣「只有紅色的人」會去主張一國兩制，即便是藍軍，他們主張的是「一中各表」，以目前香港動盪趨勢觀察，兩岸的差異將會越來越大。

至於香港「反送中」最後如何演變收場？黃偉哲認為，這個還看不出來，但是台灣在東亞戰略布局有影響地位，香港也是有重要影響，可確定的是目前「香港反送中」，對區域戰略平衡已經產生一些微妙變化，而且又是美國跟中國貿易戰肯定會受到影響，美國現在碰到總統大選，川普有點投鼠忌器，一方面也會顧慮到農業生存，若中國停止買美國農產，可能會影響到美中戰略，這是不爭的事實。

今天升旗典禮，由市長黃偉哲率市府團隊及民眾参加，市議員僅民進黨議員呂維胤、無黨議員周麗菁出席，國民黨議員未與會或派代表參加。

黃偉哲在典禮中致詞表示，「國慶是莊嚴的，假期是歡樂的」，希望大家在為國家慶生，莊嚴面對未來的同時，在這個假日裡跟家人好好休憩旅遊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法