國慶大會今登場 國軍帶來這些精彩表演（直播）

2019-10-10 09:10

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〔記者黃欣柏／台北報導〕108年國慶今日登場，國防部也配合國慶籌備委員會規劃多項表演項目，預計將成為現場民眾觀賞重點。國防部今指出，希望藉由各項精湛表演營造歡欣鼓舞、齊賀雙十的節慶氣氛，並彰顯國軍戮力戰備整備及捍衛國家的決心。

根據國防部規劃，今天軍方共將帶來「陸軍專科學校戰鼓暨熱舞」、「國軍聯合樂隊暨三軍儀隊聯合操演」、「海陸特勤隊反恐操演」、「直升機空中分列式」、「運輸直升機吊掛巨型國旗」、「憲兵快速反應連編隊操演」及「IDF經國號戰機及AT-3雷虎特技小組教練機衝場」等多項演出。

國防部指出，今年國慶大會可分為「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3階段，其中在「序幕暖場」部分，軍方將由96位陸軍專科學校勇士戰鼓隊及300位熱舞社學生帶來演出，戰鼓隊會以108面戰鼓搭配16面戰旗，呈現氣勢磅礡的陸軍勇士精神，搭配活力四射的熱舞表演，展現軍校生允文允武、青春活潑的一面。

在戰鼓與熱舞表演後，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊共389員會再進行組曲演奏及花式操槍，其中樂隊將演奏「攜手飛揚進行曲」、「萬世英豪」、「大地守護者」、「牽手」及「我要飛」等5首曲目，並由儀隊操演「勝利之翼」、「眾志成城」、「六角」、「無限」、「三軍聯合」、「方陣」、「菱形」、「鑽石」及「勝利雙十」等動態變換隊形。

在儀隊表演後，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤部隊也會帶來反恐戰技操演，運用3種不同類型方式突入，展現陸戰特勤隊平日精實訓練的成效。

序幕最後，空軍UH-60M救護直升機、海軍S-70C反潛直升機及陸軍AH-64E、AH-1W攻擊直升機各3架將分為4個梯隊依序通過會場上空，並由素有忠貞鐵騎之稱的國防部憲兵指揮部快反連組成「屏障隊形」，配合三軍樂儀隊進場。

在「慶祝大會」階段，國防部將在國歌演唱時，由陸軍CH-47SD運輸直升機吊掛巨幅國旗進場並飛越觀禮台，並在總統致詞後由憲兵指揮部快反連配合三軍樂儀隊退場。

在「主題表演」部分，陸軍司令部將派遣悍馬車12輛、中型戰術輪車6輛組成英雄車隊，提供國軍楷模代表、中華職棒選手、亞錦賽成棒代表隊、世大運奪牌選手，以及勞動部技勤得獎人員搭乘。

隨後，憲指部快反連會再帶來「編隊駕技操演」，使用54輛重型機車操演「斜線交錯」、「雙十隊形」、「四方交錯」及「雙V交錯」等動態隊形變化，最後再由空軍IDF經國號戰鬥機與AT-3教練機採五機大雁隊形由西向東通過總統府上空，為國慶大會畫下圓滿句點。

國防部強調，國軍身為國家安全的守護者，參演官兵均以歡欣鼓舞心情，共同為慶祝活動全力以赴，相信能在國人面前展現國軍最堅實的戰力。

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