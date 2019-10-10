高市里鄰長明年統一訂報 馬上收到免費送報及贈品信函

2019-10-10 00:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市明年起統一幫里鄰長訂他們要的報紙，近來區公所向里鄰長進行訂報調查，里鄰長今卻收到某報信函「向區公所告知訂閱，免費送報及贈品」，時間點巧合引人聯想，且明年總統大選在即，引發基層反彈，議員質疑韓國瑜從里鄰長開始進行洗腦作業。

民政局表示，審計部函文糾正市府里鄰長訂報費每月240元，不該直接撥款到里鄰長帳戶，難以追蹤真正用途，市府將於明年起統一招標採購，若不足扣抵將另行通知補繳差額，近來進行里鄰長訂報調查，強調尊重里鄰長訂報意願，也未強制訂閱特定報紙。

部分里鄰長不滿權益受損，今又收到該報信函「向區公所告知訂閱，免費送報及贈品」，引發基層反彈，質疑市府干預訂報自由，還造成個資外洩；鳳山區里長聯誼會總幹事李滋宏表示，公部門過去與里長達成共識，由里長自行訂閱報紙，市府不該限縮里長訂報權益，尤其選舉到了引人聯想，應該維護里鄰長權益。

議員康裕成要求市府「踹共」，報紙的錢是用市府的公務預算，怎會是免費送報?還註明向區公所告知，市府調查里鄰長訂報情況，里鄰長卻接獲誘惑信件，該報免費送還加碼禮物，懷疑市府是否知情，小心有沒有詐欺?她質疑與總統大選有關，懷疑市府聯合某特定媒體，從里鄰長開始洗腦。

議員林智鴻質疑市府內神通外鬼，與該報暗通款曲，暗示里鄰長訂閱該報，恐有賄選疑慮、國安危機，要求檢調介入調查；鳳山區北門里長謝秀霞認為市府不該強行上路，應沿襲舊制才合理；南興里長廖春花質疑市府團隊變來變去、騙來騙去，老是把里長「莊孝維」。

三民區正興里長沈秀玲痛批市府亂搞，市府迄今未向里鄰長說明政策，里鄰長卻先收到該報信函「向區公所告知訂閱，免費送報及贈品」，質疑市府涉嫌圖利特定對象?還加碼價值980元贈品?尤其選舉到了是否涉嫌賄選?且里鄰長均收到信函，質疑市府洩漏個資。

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