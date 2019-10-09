自爆是火箭隊球迷 克魯茲：美公司不該接受中共審查

2019-10-09 21:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員克魯茲（Ted Cruz）今明訪台並將參與國慶活動。克魯茲今主動提及近日在美國熱議的中國施壓NBA事件，他反對美國公司接受中共審查，因為中共的目標是讓所有人對壓迫噤聲，「我們有說出真相的義務」。

克魯茲和幕僚一行4人抵台，這是他首次訪台，將與我國政府高層會晤，明天並參與國慶活動。克魯茲晚間與外交部長吳釗燮一同召開記者會。

克魯茲主動提及中國施壓NBA事件。克魯茲先說到自己是火箭隊的忠實粉絲，火箭隊總經理發布了一條相對無害的推文，支持香港人民追求自由，「我敢肯定他不認為這會給中共政府帶來太大的影響」，但他們的反應大的超乎他本人預期。

克魯茲接著說，中共立即制裁火箭隊，切斷贊助、網路直播和電視轉播，「中國市場是一大筆錢」。克魯茲說不幸的是，NBA一開始沒有展現出勇氣，反而反覆道歉，「這就是想要進入中國市場的樣子」。

克魯茲強調，他不認為美國公司應該接受中共審查，因為中共的目標是讓所有人對壓迫噤聲，而「我們有說出真相的義務」。他同時讚揚台灣，正是這樣說真話、對抗壓迫的存在，「我為自己能站在這裡感到驕傲」。

克魯茲說，建立商業來往不代表必須對人權侵犯行為緘默。他相信，每個人都該勇敢地說出真相，美國更負有特別的責任，要為自由發聲。他提到，當看到中國的迫害、關押超過百萬的維吾爾人、人們遭受酷刑和謀殺，「這是錯誤的」，而他相信真實的力量，就像「黑暗恐懼光明、謊言害怕真相」。

克魯茲指出，如今全世界的目光都注視著香港，看著香港人民冒生命危險追求民主自由。他回顧，柏林圍牆之所以倒塌，不是被美國陸軍坦克或導彈拆除，而是思想自由的力量摧毀了它，「這就是台灣和香港如此重要的原因，因為你們有自由的觀念，中共感到害怕」。

克魯茲說，中共恐懼中國人民看到台灣人民如何享受自由和民主，便會想為什麼他們不能擁有同樣的自由。而美國與世界其他盟友，將繼續和台灣站在同一陣線，捍衛民主和自由。

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