克魯茲將出席我國慶 近35年來首位美參議員

2019-10-09 21:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕國慶將至，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）今明訪台並參與國慶，是近35年來第一位出席我國國慶活動的美國聯邦參議員。克魯茲今天說，美台關係是無比重要的友誼、軍事和經濟關係，他非常希望看到美台自貿協定簽署，也支持美台強化軍事關係，包括支持台灣參加環太軍演。

克魯茲和幕僚一行4人抵台，這是他首次訪台，將與我國政府高層會晤，明天並參與國慶活動。克魯茲晚間與外交部長吳釗燮一同召開記者會。

克魯茲說，這次訪問是他印太之旅的一部分，他幾天前在夏威夷印太司令部了解整個太平洋地區所面臨威脅，「中國軍事力量不斷擴張、侵略性增強，我們和盟國需要共同應對這威脅」。接下來他訪問日本，也和安倍首相會面，在台灣的下一站是印度，最後是香港，「這是關於美國盟友的旅程，這些朋友各自從不同角度，與一個更具侵略性的共產中國打交道」。

克魯茲長期挺台，今形容美台關係是無比重要的友誼、軍事和經濟關係，人民與人民是朋友、更是盟友，他很榮幸能一起參加國慶慶祝活動。

對於美台關係的下一步，他說「非常希望看到美台自貿協定」，因台灣是美國的第11大貿易夥伴，去年兩國間的商品和服務貿易額就超過940億美元，互相擁有大量投資創造就業，他樂見貿易和投資數額繼續增加，也強調自貿協定對台美都有好處。

此外，克魯茲也強調「美台軍事同盟非常重要」，希望繼續加強此關係。他提到他長期敦促美國政府批准出售F16戰鬥機，也支持台灣參加環太平洋軍演，他認為這將幫助台灣捍衛自身，並與包括美國在內的盟友一同防衛。

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