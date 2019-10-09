北市府強推智慧販賣機入校園 首場說明會家長砲火狂轟

2019-10-09 21:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府強推智慧販賣機進入校園，新政策連日來爭議不斷，北市教育局今日下午召開首場家長說明會，會中家長砲聲隆隆，輪番批評教育局未經溝通，逼迫學校裝設、家長接受販賣機，也沒顧及到學童的飲食安全，甚至打壞家長苦心教導孩子的理財觀，校方更擔心不配合政策會被「懲處」，質疑北市府搞白色恐怖，要求販賣機裝設由學校與家長決定。

說明會從今日下午4點半開始，近50名的國小家長會長、家長代表趕來參加，不認同該政策的家長相當擔心學校不裝因此受罰，一度與教育局官員唇槍舌戰，歷經2小時討論，最後教育局態度軟化，表示販賣機裝設權由家長、教師決定，決議不裝就先不裝，11月底前提報教育局，教育局主任秘書陳素慧也保證不懲處校方。

該場說明會在敦化國小舉辦，率先發言的公館國小家長會長劉昭儀爆料，廠商日前到校裝設販賣機，發現販售商品超過三分之二都是不合規定，廠商態度不負責任，校方卻無權要求不履約，因為教育局要求一定要裝。

她說，要讓孩子體驗智慧支付有其他方式，家長也不認同要透過這種方式學習，學校有無自主權呢？有家長表達反對被關切，如果不裝學校校長、主任會不會被懲處？家長有權利說不要嗎？請不要禍及學校行政人員。在場家長群起拍手，認為不該懲處不配合的學校。

麗山國小家長郭慧雯不滿說：「如果市府堅持這樣政策，是不是變一言堂、是白色恐怖嗎？」她查閱依據「台北市公立高中職以下各級學校設置智慧商店及自動販賣機管理試辦要點」，發現該契約應由學校跟廠商簽約，不是教育局片面簽約，且販賣機商品監督管理與清運等也沒有明訂，發生事情學校怎麼辦？孩子因此吃到食物中毒，誰負責。

郭慧雯還說，販賣機控制中午用餐時段上午11點至下午1點關閉，但孩子智商有這麼低嗎？會先把東西全部買完再慢慢吃，吃不完丟廁所，午餐通通不會吃，學校肩負教育功能，孩子在學校可以喝白開水的時段，卻讓孩子去喝其他飲料，為難學校也為難家長。

擔任過檢察官的金華國小家長質疑，販賣品項學校能否跟廠商訂定相關違約條款，應該從法規面做檢討，他也不滿說明會辦的匆促，把家長當「小的」在看，喊一下就要來，家長關心的是孩子健康安全，酸柯當市長不關心，教育局也不該把家長反對政策視為政治操作。

台北市立大學附設國小家長則說，國小中低年級的孩子對金錢沒有健全概念，需要培養，家長要負責任，不是學校能替代，且孩子在販賣機消費，也沒辦法第一時間讓家長知道，無法了解孩子的金錢使用，完全打壞孩子用錢的觀念。有家長更直指，有一年級新生回家跟爸媽訴苦，販賣機大排長龍，都買不到。

陳素慧也在場向家長表達歉意，辦說明會時間太趕，強調販賣機目前以販售牛奶與豆漿為主，優酪乳、果汁會先下架，現在同意販賣機裝設由各校自行討論決議，契約是開口合約可以裝或不裝的，營運與清運等詳細規範，會在討論。

教育局官員也說，由於本月18、21日還有各一場說明會，蒐集所有意見後進行討論，再1個月做政策的調整，也會發文給學校，讓校方跟家長說明。

最後教育局表示，只要學校有經過會議討論，決議不想裝設販賣機，就可先不納入這一波試辦計畫，要求各校返校普查家長意見，再開委員會，由學校、教師會、家長會共同決定是否設置販賣機，最晚11月底回文教育局表達設置意願。

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