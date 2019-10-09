朱立倫雙十發文 談中共集權、香港爭普選承擔代價

2019-10-09 21:20

〔記者林良昇／台北報導〕明天是雙十國慶，國民黨前主席朱立倫今在臉書上發文紀念，強調中華民國創建之始，「民國」就不只是一個新朝代，而是一種新典範；中共創建的政權高舉「民主」招牌仍維持以黨領政的集權體制。連當年最早吸納西方思潮的香港，到今天，仍為了爭取基本的普選，承擔沈重代價。

朱立倫今晚在臉書發文指出，1911年的10月10日清晨，彭楚藩、劉復基、楊宏勝3人被押到大清國湖廣總督府的東猿門外，斬首處決113人都在前一天起義事跡敗露後的大搜捕中落網；走到人生終點的這天，也才都20多歲。

朱立倫說，他們的死迫使革命黨人提前在當晚發動兵變。2天內，4千多人犧牲，攻下武漢三鎮，吹起辛亥革命的號角。隔年1月，中華民國正式成立；2月，溥儀頒布退位詔書。至此大清分崩離析，更終結了自秦朝以來2千多年的帝制。

朱立倫指出，今天我們慶祝雙十，不只是在紀念108年前中華民國的誕生，更是追緬那代人以生命拼搏的價值：追尋一種能落實民主自由、人權憲政，以及經濟機會平等的新秩序。從創建之始，「民國」就不只是一個新朝代，而是一種新典範；是對「亞洲第一個民主共和國」的夢。

朱立倫說，然而一如所悉這個夢追得艱辛。中華民國誕生後，前方等著的，是近40年的戰亂。戰後遷台的國民政府又困於戰爭威脅，把憲法允諾的民主人權，再耽擱了40多年。

朱立倫強調，對岸中共創建的政權高舉「民主」招牌，但70年來，仍維持著以黨領政的集權體制。連當年最早吸納西方思潮，給予國父孫中山觀念養分的香港，到今天，仍為了爭取基本的普選，承擔沈重代價。

朱立倫表示，2019年的今天，目睹全球民主頓挫、經濟不均，更能領略百多年前那份願景的艱難，與那一代革命者的前瞻勇氣。而回顧過往也才能時刻自省：有那些理念還未落實？有哪些改革仍須努力？對比今昔，又有哪些觀念已不合時宜，需要創新？

朱立倫呼籲，明天如果參加國慶升旗，希望大家能想起，這面旗幟代表的不只是中華民國，更是一份傳承百年，追求民主自由、公平正義的價值理念。

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