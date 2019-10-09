評港亂象肇因政經失衡 高思博：港府應思考增加直選

2019-10-09 20:43

〔記者王俊忠／台南報導〕對於香港連月以來亂象不斷，迄今仍無歇息跡象，台南前立委高思博在本週臉書直播中分析，肇因於香港的經濟和政治體制無法因應目前的需求，期望港府應認真思考調整土地管理政策、選舉制度，適度釋出興建平價住宅的土地及增加直接選舉的層面，或許能逐漸化解年輕族群的反彈力量。

高思博指出，香港一向是亞洲繁榮和進步的指標，如今官、民公然對抗的事件層出不窮，整天騷亂，宛如中東的城市，已不只是反送中條例議題的糾結，理應追根究底、從根本探討，主要癥結應是長期經濟因素失調，出現在於社會基層的深沉矛盾，無法解決。1997香港回歸中國之前，香港的社會結構是穩定的，貧富階層各自適應現狀，97之後結構懸殊程度加劇，新居民成長後，對經濟和政治的需求與過去截然不同，產生民主化的思潮。

高思博說，香港政府以販售土地作為主要財源，管控嚴格，土地供給量不足，卻以低稅吸引投資，因而遭到房產業者獲利壟斷，造成住屋單價逐年攀高，例如月薪5萬元新台幣的家庭只能住得起鳥籠式的房子。目前統計，香港人買房的平均價格是828萬人民幣，為世界最高，甚至是上海的一倍，一般人僅能居住廚房、廁所並列的窄房，生活品質普遍不佳。

高思博認為，台灣其實也有房價偏高及買房困難的現象，平均28年買房，仍優於香港的49年，但台灣人的反彈程度卻與香港人不能相比，原因是台灣實施直接民主，人民透過手中的一票督促政府和民意代表經常調整、改善經濟策略。

為此，高思博提醒香港政府若不能主動鬆綁土地管控制度，就要解決政治問題，讓人民有更多參與選舉的權力，大家一起改善香港的社會結構，重建官民的信任基礎，對峙亂象應可逐步化解。

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