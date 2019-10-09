民進黨推青年迎戰艱難選區 網歪樓盛讚：跟國民黨不一樣！

2019-10-09 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕「民進黨」粉專今（9日）在臉書發文介紹「重磅登板」的「9人先發小組」，並表示2020大選是台灣關鍵的一戰，民進黨在2020立委選戰中，積極納入年輕世代人才，以「護國會、保台灣」為主要訴求，一同齊心從事體制改革、深化台灣民主，以及保護台灣主權。對此，網友也紛紛「歪樓」盛讚，「不像國民黨，再怎麼熬，年輕一代沒辦法出頭天」、「長期以來栽培年輕人，民進黨比國民黨強多了」。

根據該則貼文，民進黨挑戰艱難選區的9人先發小組皆為40歲以下、非現任公職，包括新北市第12選區立委參選人賴品妤、新北市第9選區立委參選人蔡沐霖、新北市第11選區立委參選人張銘祐、台北市第3選區立委參選人吳怡農、台北市第6選區立委參選人謝佩芬 、新竹縣第1選區立委參選人周江杰 、新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方 、台中市第5選區立委參選人莊競程，以及連江縣立委參選人李問 。

民進黨粉專表示，民進黨的年輕世代組成「台灣派隊」青年連線，象徵著台灣就像一支團結的棒球隊，站上民主最前線對抗極權，也象徵著民進黨的政黨精神，始終抱持熱情、行動力，與理想。對此，吳怡農、鄭朝方、賴品妤也在下方留言「為我們共同的台灣夢，贏一場！」、「團結！為台灣贏一場！」、「衝啊！！！」。

貼文一出，網友熱情湧入留言盛讚、祝賀高票當選，「個個年輕有為！人人形象清新！國會新希望」、「長期以來栽培年輕人，民進黨比國民黨強多了」、「加油啦！民進黨！」、「衝呀！高票當選！」、「新世代交替，不像國民黨，再怎麼熬，年輕一代沒辦法出頭天」、「全部是深藍鐵票區，為這些年輕勇士加油」、「永和終於有新的活力了，加油」、「政黨要永續進步，國家也才會進步，多給愛國家而有能力的年輕人機會，這才是真正的國家之幸人民之福」、「看到這些人才就感覺台灣有未來，反觀國民黨人才怎麼有濃濃『芒果乾』」。

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