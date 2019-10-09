陳水扁嗆要參加國慶大會改革體制 林濁水突破盲點酸爆了

2019-10-09 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁在臉書上指出自己回覆要參加國慶大會，卻再也沒下文，讓他憤怒嗆聲，並強調，參加國慶大會不是承認中華民國現行體制，而是認同「一邊一國行動黨」的訴求。前立委林濁水對此突破盲點回酸，並表示過去陳水扁都主持國慶大典，如今卻爭個位子也好，「真是退化」。

陳水扁在臉書上指出自己收到國慶大會的邀請卡，也在九月下旬回覆「親自參加」、「與需車輛通行證」、「本人因行動不便，需安排特殊座位」，卻再也沒收到下文，讓他怒嗆「這是詐騙集團還是裝肖耶？」

陳水扁提出三點中華民國不存在的歷史言論，強調「參加國慶大會不是承認中華民國現行體制，而是認同一邊一國行動黨的訴求：一、取消威權遺緒國慶大會，二、要領台灣國民身份證」，並表示如同自己1989年參加萬年國會末代立委選舉，自己是要「進入體制不是承認體制，而是診斷體制、改革體制，進而推翻體制」。

「陳水扁愛說笑」林濁水也在臉書上回酸，他反擊陳水扁的言論，認為陳水扁事實上只是「進入體制」，當了8年總統，已經領導了體制，「但那時怎麼不廢國慶大會，怎麼不頒給自己台灣國民身份證？」林濁水笑說，陳水扁連國慶大典都主持了，現在卻爭個位子坐坐也好，「真是退化」。

林濁水臉書全文

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