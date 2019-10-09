韓國瑜「一個便當錢」推長照保險 民進黨批不負責任

2019-10-09 21:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出長照政策，主張以「一個便當錢」推長照保險制，由民眾、雇主、政府分擔保費，類似健保模式，降低民眾負擔。民進黨主席卓榮泰今天於民進黨中常會上批評，國民黨總統參選人韓國瑜提出「一個便當錢」的長照保險政策是「蒙住眼睛說話」，恐會出現嚴重的財務黑洞。

蔡英文總統上任後推動長照2.0政策，民進黨中常會今天邀中正大學社會福利學系教授呂建德以「長照2.0政績亮點與未來展望」為題進行專案報告，同時邀請長照2.0使用民眾黃小姐分享實質受惠經驗。黃小姐說，長照2.0的服務讓她只需要負擔3萬1537元，就可以獲得原本需自費19萬2091元才能獲得相同的服務，對她的家庭幫助極大。

民進黨發言人吳濬彥會後轉述黨主席卓榮泰聽取報告後的裁示指出，韓國瑜陣營提出的長照保險是「蒙住眼睛說話」，不願正視3年來的成長。所謂長照保險只要一個便當錢，就可以照顧全民的韓式說法，是畫大餅、不務實、不負責任的。因為即使用基本工資的計算，民眾都不可能每月只付一個便當錢。而且按照這種謬論，收入根本不敷支出，會出現嚴重的財務黑洞。

卓榮泰並要求黨部加強文宣論述民進黨所推行的長照政策。他表示，蔡英文總統務實推動、審慎運用財源，這才是負責任政府該有的作為。請文宣部門根據今天的報告，加強長照政績的宣導，並強力駁斥對手陣營不當的任何謬論主張。

呂建德教授也表示，韓國瑜陣營提出的保險非常不負責任，長照政策現在是在資源佈建的階段，長照的人力、社區照顧的發展需要時間，但這個時間被前總統馬英九蹉跎了8年，而蔡英文總統上任短短3年多的時間就讓預算到位、創造就業機會，才是負責任的作法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法