中投股權是國家的！黨產會：國民黨應用自己的錢顧黨工

2019-10-09 18:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中國國民黨今日召開記者會，並秀出移轉命令質疑，黨產會從中阻撓中投公司支付黨工薪水的申請；行政院黨產會回應強調，國民黨抹黑該會欺負黨工，勞資糾紛請自行解決，該還給國家的不當黨產，一定嚴格把關，不輕易讓步。

黨產會說明，國民黨會積欠黨工鉅額欠債，是2016年大量解僱黨工造成的結果，包含大解退休資遣費及舊黨工18%退休金結清。而國民黨名下還有合法黨產可自由動支，卻一再要求用不當黨產支付。

黨產會表示，由該會控管下凍結的款項，至今已許可從國民黨永豐帳戶發出9.9億元，用來支付積欠的黨工薪資、賄選罰鍰等，該帳戶已無餘額。

「中投股權應移轉國有！」黨產會指出，該會認定中投股權應返還國家，國民黨卻一再堅持要用應該還給國家的錢支付退休金，想用全民的錢養黨工。

黨產會強調，法院給的移轉命令 並無實質審查，且中投和國民黨「裡應外合」取得，該移轉命令僅有債權移轉效果，並無執行效力，所以中投向該會提出的處分案，基於維護公產立場予以駁回。

「國庫不能通黨庫了，可不可以用自己的錢！」黨產會呼籲，遭國民黨大量解僱的黨工已與國民黨自行調解，法院並查封多筆國民黨土地等待標售，自己的黨工權益請國民黨自行負起責任照顧，不要再想打不當黨產主意。

黨產會提醒，國民黨名下尚未被查封和申請變賣的不動產，公告現值至少還有12億元。中投公司已認定為國民黨附隨組織，名下財產認定為不當黨產，國民黨要用中投股權支付給黨工，基於維護公產立場，怒難接受。

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