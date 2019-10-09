日華懇會長：福島食品禁止輸台 如同「刺到喉嚨的魚刺」

2019-10-09 17:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本眾議員、日華懇會長古屋圭司今出席第三屆玉山論壇並在會中發表演講，古屋圭司在會中主動提及日本福島食品管制問題，他說，希望台灣人民能早日嘗到日本安全的食品，也希望政府能盡快解決這個問題；會後古屋圭司與媒體見面會時並說，食品進口限制問題如同「刺到喉嚨上的魚刺」，盼台灣方面對此事能盡量努力。

日華懇會長古屋圭司今率20多位跨黨派國會議員抵台參與國慶相關活動，除出席玉山論壇發表演講外，古屋圭司也將率團參與國慶遊行。古屋圭司在記者會上說，這是首次有外國政要參與台灣的國慶遊行活動，他認為這是象徵台日友好的重要表徵；古屋圭司與媒體見面時並說，儘管目前正值日本國會開會期間，依規定議員在開會期間不能出國，但這次卻破例跨黨派來了20多位國會議員，顯示無論執政黨或在野黨都很重視台日關係。

古屋圭司在大會中演講時主動提及台灣目前禁止日本福島食品輸台的禁令，同時古屋圭司並說日本竭誠歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），日方也支持台灣加入其他國際性組織。

記者會中有媒體問及，台灣對日本福島食品的禁令是否會對台灣爭取加入CPTPP有負面影響，對此古屋圭司強調，台灣去年11月進行的公投結果反對日本福島食品解禁，他對這個結果很遺憾，全日本人都吃福島縣的食品，日方通過科學方式證明福島食品對健康沒有問題，福島食品限制禁令如同「刺到喉嚨上的魚刺」，盼台灣方面能盡量努力；古屋圭司說，他不認為CPTPP與福島食品限制問題有關聯，他希望食品問題能單獨得到解決。

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