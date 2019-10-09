沈智慧嗆楊翠「妳根本就是黑人」 要鄭運鵬接「東廠新盟主」

2019-10-09 17:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日審理促轉會109年度預算，國民黨立委沈智慧質疑，促轉會代理主委楊翠「妳根本就是黑人」，至今未被政院真除，是非法代理，若由民進黨立委鄭運鵬來當「東廠新盟主」促轉會主委，她一定會投同意票；楊翠備詢表示，「促轉會不是東廠」。

國民黨立委沈智慧表示，楊翠代理主委代理一年多，行政院還不將妳真除扶正，將資格送到立法院審理。妳知道什麼是遮羞布？促轉會就是行政院的遮羞布；楊翠反駁說，促轉會不是遮羞布。

沈智慧談及，她很欽佩的促轉會前主委黃煌雄以前當立委時很關心國防議題，卻因副主委張天欽自許「東廠」而下台，促轉會難道不是東廠？楊翠重申，「促轉會不是東廠」。

沈智慧回嗆，是不是東廠不是妳說了算，「妳根本就是黑人」，不是因為妳是黑的，而是因為妳身分是黑的。

沈智慧認為，東廠是古時候追殺異己機關，楊翠是非法代理，沒有經過立法院同意，促轉會送來的預算，國民黨當然是拒審。

「鄭運鵬應該來當新東廠的盟主！」沈智慧表示，鄭的答詢比妳好啊，如果鄭運鵬來當促轉會主委，她是一定投同意票。

民進黨立委鄭運鵬今日質詢表示，今天是促轉會第一次能在立法院接受詢答，這部分要肯定國民黨立委，即便大家對質詢內容或許有不同想法，過去軍人對金門民眾有一些迫害行為，這部分促轉會可以去查。

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