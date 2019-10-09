時力無支持民進黨參選人決議 卓榮泰：遺憾

2019-10-09 14:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量主席徐永明今天表示，時力與民進黨兩黨主席對話已無限停擺，因此時力現階段並無相挺民進黨人選的決議。對此，民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，他有看到徐永明的談話，就談話本身來看，他當然有些遺憾，但他還是抱著絕對的希望，能夠持續進行。

卓榮泰表示，他有看到時力徐主席的談話，就談話本身來看，他當然有些遺憾，但他還是抱著絕對的希望，能夠持續進行。尤其時力有些年輕的民代表、議員，我們都非常欣賞他們。他一直希望年輕輩的人能在相同理念下互相合作、支持、拉抬，希望他們能夠儘快合作成長的態度。

對於時力擬分別於台北市第二選區及新北市第三選區提名立委參選人，對戰尋求連任的民進黨立委何志偉及余天。對此，卓榮泰表示，兩黨在部分選區看起來有些衝突，盼兩黨在不設前提下進行溝通。在台北市松山信義選區的許淑華及陳雨帆模式就處理得很好，松信選區支持者氣勢都高起來了，這個模式值得兩黨做更好嘗試。

對於媒體詢問時力提名策略是否讓國民黨「漁翁得利」？卓榮泰說，如果這個前提存在，那一定漁翁得利，現在就是讓這個前提不存在，盡量把理念相同的人聚集在一起。

至於兩黨主席是否可能再展開對話，卓榮泰說，他抱著任何可能，我們不設任何前提來談選區的問題，儘快做合理解決，會讓我們支持者士氣高昂，也能讓候選人儘快向目標前進。

民進黨秘書長羅文嘉今上午出席「台灣派隊」連線記者會後受訪表示，民進黨與跟時力的整合一直不是很順利，但希望不要放棄，政黨當然有各自目標與選戰中的席次，但是站在保衛台灣民主，還有很多機會。不到最後一刻都不要放棄，都應該保留合作的機會。

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