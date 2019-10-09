LSE證實蔡總統學位無誤 管媽籲這些人道歉！

2019-10-09 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦政經學院（LSE）8日發出聲明，表示收到許多對於總統蔡英文學位的詢問，並指根據LSE與倫敦大學的紀錄，確認總統蔡英文在1984年被授予法律博士學位無誤。對此，民進黨立委管碧玲粉專也發文直指，「真的鬧笑話鬧到英國去了！」同時似呼籲助長假消息傳遞、假言論自由傷害民主選舉和社會理性者道歉。

管碧玲文中表示，所有曾利用小英論文議題猛攻賺取政治利益，受人利用、無知捲入，與藉曖昧懷疑語法規勸蔡快說清楚等，「各種不願讓理性抬頭，寧願縱容內在蠢動的小人之心，現在被打臉的各界人物」，這段期間譜了一曲「台灣政壇現形錄」，並反問「這群人，寧不羞愧？」

管碧玲文中提到，小英一直苦於「秀才遇到兵」的困境，無論怎樣說明、出示證據，「止不住無明的私心、邪念」，甚至驚動LSE「必須自證清白」；雖無從得知LSE在準備這封信的過程中如何看待台灣，但無論如何「是不可能高興愉快的」，並稱台灣人懷疑總統是家務事，但不斷有人去問校方是否給了假學歷，「這不是國際笑話嗎？不是對LSE的侮辱嗎？這件事，懷疑的對象，明明就是三十多年前的倫敦大學」。

管碧玲文中直言，「這群人，憑什麼？！」並指我們被丟了假消息，再用其「去羞辱LSE」，而今年台灣又被假訊息測試1次，結論顯示「台灣的社會理性十分薄弱」，從學者、媒體人到政治菁英，推波助長假消息蔓延，並理直氣壯「要求舉證責任逆轉到無辜的受害者身上，還膽敢披上正義勇敢的外衣」，假言論自由「傷害」民主選舉、社會理性，「這真是醜陋的一幕」。

管碧玲文中感嘆，「鬧笑話鬧到英國去」，呼籲「道歉吧！勇於面對自己幽微深處的闇黑」，替社會理性發展做點「亡羊補牢」的付出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法