不排斥未來「選首長」 Freddy：若順利連任會思考

2019-10-09 13:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市第五選區（萬華中正）無黨籍立委林昶佐今上午接受廣播節目專訪，談到與台北市長柯文哲關係，林回應，與柯的確很多交流，林還以柯的口頭禪回應，指「我覺得就是朋友要多，敵人要少」。但尷尬是，柯推該區議員徐立信要跟他搶綠營選票，林僅說「這些我也只能理解啦！」林也透露，如順利連任，會思考拚首長可能，但未必在北市。

主持人邱明玉問林昶佐與柯文哲關係OK？林回應，有些民代不參加柯會出席的基層活動，但他在艱困選區，不會想誰去誰不去，因此他一定常常遇到柯，柯也蠻常跑中正萬華區，的確很多交流，只要坐在同一桌上。

對於徐立信參選，林僅說，「這些我也只能理解啦！」雖然不是很贊同徐剛當選幾個月議員，馬上跳下去選立委，這就是韓國瑜模式。至於是否對此感到錯愕？林說，其實不算錯愕，徐想選立委消息傳好幾個月，他覺得怎麼這麼多人想學韓國瑜，這樣好嗎？

林昶佐表示，「我如果順利連任，應該會思考未來拚首長可能，但未必是台北市」、「我不排斥未來選首長」；林強調，現在講這個真的太早，他無法想像就是哪個城市，還要先拚立委連任，並無奈說現在拚連任真的很辛苦。外界期待他跟黃國昌對決下屆台北市長選舉，林回說，這什麼問題啊！不知道怎麼回答，黃也沒說要選首長，這太假設性。

對於是否保證未來4年不加入民進黨？林昶佐表示，要看局勢，他跟無黨籍立委洪慈庸、基進黨台中第二選區立委參選人陳柏惟組「前進」連線，是因3人可組黨團、4人可組政團，希望未來立院運作，民進黨與他們的本土團體，與國民黨或一個較傾中的政黨，是二對二的平衡。但他說，如果只有他一個，或他和洪兩人當選，則會和洪討論看看。

至於為何民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農本來要加入「前線」，後來卻傳出其他民進黨參選人抱怨，吳較有知名度，會影響其他更艱困選區參選人邊緣化；邱明玉認為，民進黨有時將林昶佐當作自己人，但有時卻對林說不行。

林昶佐坦言，被夾在「很困難的空間」；至於吳怡農，則還沒說完全不能加入「前線」，他也希望新北市第12選區立委民進黨參選人賴品妤這些朋友加入，但民進黨內有溝通程序；不管哪個政黨，就像支持同婚議員的國民黨立委蔣萬安，面臨國民黨內老世代問題，這些居住正義、環境、托育等議題需串聯，年輕世代要想辦法發出更大聲音。

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