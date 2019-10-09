蔡英文接見瓜國副總統 盼兩國像瓜地馬拉咖啡一樣美好

2019-10-09 12:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見瓜地馬拉共和國副總統卡培拉，感謝瓜地馬拉在今年的「世界衛生大會」（WHA）力挺台灣，以及上個月莫拉雷斯總統在聯合國「氣候行動峰會」中為我國發聲，期盼未來繼續給中華民國台灣最大支持，一起在國際事務上有更多參與，加深彼此夥伴關係。

總統致詞時表示，24年前卡培拉副總統曾經訪問台灣，非常歡迎他以副總統身分再次來訪。中華民國台灣跟瓜地馬拉是情份深厚的兄弟之邦，很高興在我國國慶期間，有卡培拉副總統伉儷率團來訪，我們非常歡迎跟感謝。

總統說，這幾年來中華民國台灣跟瓜地馬拉的交流越來越密切。在醫療合作上，我國官方、民間跟瓜地馬拉共同創造了許多計畫成果。卡培拉副總統是外科權威名醫，長期關心瓜地馬拉的醫療資源運用及發展，相信有副總統的支持跟協助，兩國在公衛領域可以有更多的合作交流，一起努力實踐「聯合國永續發展目標」（SDGs）。

總統指出，這次卡培拉副總統多年後再來台灣或許有注意到，現在台灣咖啡店隨處可見，而且瓜地馬拉咖啡在臺灣很受歡迎。瓜地馬拉咖啡不僅在台灣飄香，也是兩國合作的重要連結，我們的技術團跟瓜地馬拉咖啡農共同對抗咖啡葉銹病，提高咖啡產量及品質，增加農民的收入。希望未來兩國在各領域的合作成果，也能像瓜地馬拉的優質咖啡，一樣美好、永續發展。

藉此機會，總統也感謝瓜地馬拉在國際社會大力支持中華民國台灣，期待瓜地馬拉未來繼續給予最大的支持，讓兩國一起在國際事務上有更多的參與，也加深彼此的夥伴關係。

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