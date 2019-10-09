最快下週一讀付委！台灣基進籲支持「境外勢力影響透明法」

2019-10-09 12:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕為因應中國逐步加大的統戰、滲透攻勢，台灣基進近日與王定宇等民進黨立委合作推動「境外勢力影響透明法草案」，昨經立院程序委員會通過，最快可望在下週院會中一讀付委審查。台灣基進今對此召開記者會，強調此法案能補足其他國安法規缺少的事前預警、監督機制，呼籲各界予以支持。

中共代理人問題已成為許多國人關注焦點，也是立法院本會期朝野攻防重點。據了解，目前包括民進黨團、民進黨立委陳亭妃、時代力量黨團等均已提案修正「兩岸人民關係條例」，而台灣基進也在王定宇等人協助下，將「境外勢力影響透明法草案」送進立法院，經昨日立法院程序委員會排定，最快可在下週二院會中完成一讀。

台灣基進今由發言人顏銘緯、中常委何澄輝召開記者會，顏銘緯在會中指出，台灣基進主張中共代理人相關法制一定要有事前登記制度，若沒有事前登記，僅是一味提高事後刑罰，將是治標不治本的作法。

顏銘緯強調，台灣還有很多躲在法律保障裡的「統促黨們」，這些「統促黨們」登記為一般人民團體，往往沒有明顯的犯罪行為，但實際上卻又在為中共服務，若僅是調高事後的刑罰，對這些組織根本是不痛不癢，未來若能通過「境外勢力影響透明法」，司法機關就不僅能事後查處，也能主動要求這些團體定期揭露金流與資訊。

何澄輝表示，中國的文攻武嚇手段已經越來越細緻，包括透過各種代理人入侵目標國家，挑起各種社會矛盾來達到其政治擴張目的，顯示民主社會的開放性對政治獨裁國家來說是一種可資利用的弱點，為了捍衛台灣的民主，就需要一套法律來遏止這種情況。

何澄輝舉例，就像是販賣食品必須標註食品成分，讓民眾知道購買的食品或服務有什麼疑慮，事前預警是絕對必要的，尤其台灣是個飽受極權政府威脅的特殊民主社會，為了保證民主自由發展與言論自由的適正性，當然有必要立法進行監督、管控，這是「境外勢力影響透明法」的法理基礎，也是跟其他政黨提出、以禁止行為為主的版本不同之處。

何強調，透過這部法律與國安五法等相關法律，才能把防衛網打造起來，形成一個彼此互補、不互斥的法律體系。

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