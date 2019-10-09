NBA停播事件 柯P：中國大陸不了解西方言論自由

2019-10-09 12:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕火箭隊總經理莫雷日前在個人推特貼上支持香港「反送中」活動的宣傳，遭到中國當局嚴正譴責，更讓火箭隊在中國遭到抵制，NBA總裁席爾瓦表態支持莫雷的言論自由之後，引發中國網友抵制，央視更宣布停播NBA季前賽，引發熱議。

台北市長柯文哲今受訪被問及看法時表示，中國大陸停播NBA球賽，對中國大陸而言，就是沒有精彩球賽可以看，但這對美國來講會損失嗎？

柯文哲直言，中國大陸要了解西方世界的言論自由，但如今看來，中國大陸不了解西方世界的言論自由。

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