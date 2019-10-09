美建議我強化後備戰力 國防部：已可建構可恃戰力

2019-10-09 12:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕本報今日報導，有美方人士在今年「國防工業會議」中向我國提出建議，呼籲我國應建構「有戰力的後備兵力」，對此，國防部今日表示，國軍已針對軍事訓練役男服役與教召，強化實彈射擊、行軍訓練和專業課程時數，提升戰力，且每年教召報到率均達98％以上，經歷年「漢光（同心）演習」驗證，均能與常備部隊共同遂行台澎防衛作戰任務。

本報今日報導，美方在會議中，並未就我國役男的役期長短或後備戰力具體環節提出建議，亦非呼籲我國走長役期徵兵制的回頭路，但美方明確期盼我國能通盤思量，如何發展「有戰力的後備兵力」，並有效衡量人事支出。美方亦點出南韓、以色列等國的義務役役期和我國做對照。

國防部表示，針對4個月軍事訓練役男於服役期間及教召訓練，近年來強化實彈射擊、行軍訓練及專業課程時數，以提升戰力，且每年教召報到率均達98％以上，經歷年「漢光（同心）演習」驗證，均能與常備部隊共同遂行台澎防衛作戰任務。

由於國軍已轉型為志願役官兵為主體，國防部也提及募兵的優點，並表示，目前國軍志願役人力編現已達85％，未來防衛作戰後備兵力是以役期較長的「志願役退伍」後備軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，共同建構可恃的後備戰力。

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