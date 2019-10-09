時力：無相挺民進黨決議 林穎孟：出席阮昭雄活動前報備過

2019-10-09 12:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕時力台北市議員林穎孟昨晚出席民進黨台北市第8選區立委參選人阮昭雄國政發表會，同場出席的還有多位跨黨派議員、立委。不過時力黨中央今早以黨主席徐永明名義發出新聞稿指，時力尚未決定在該區支持民進黨立委參選人，目前也無相挺民進黨的決議。林穎孟今受訪時說，出席活動前有跟黨中央報備過，時力未在該區提名立委，不與非國民黨的友黨候選人互動，「難道要支持國民黨的賴士葆嗎？」

時力黨中央今早發出新聞稿，以黨主席徐永明名義強調，任何黨際合作都必須透過黨對黨形式進行，包括支持特定總統、立委候選人。「目前時代力量與民進黨兩黨主席對談已無限期停擺，因此時代力量現階段並無相挺民進黨人選的決議」。

林穎孟受訪時表示，她在出席活動前有知會黨主席徐永明，秘書長、副秘書長也都知情，徐永明並向她確認，希望她在會中說明的發言要點，她昨晚也一一在會中說明；林穎孟強調，時力在該區並未提名候選人，反觀國民黨候選人賴士葆不僅連任已久，且諸多理念價值與時力不符，她到現場只是向友黨候選人表達友善互動之意，並未違反黨內任何紀律規章，「不然難道我們要支持賴士葆嗎？」希望黨中央能留給地方議員與他黨互動的友善空間。

林穎孟強調，未來若決策會決議，時力所有黨公職在本次選舉非提名區域，不准和其他本土政黨有政治選舉上的友善互動，也請明定出指定政黨名稱，她身為時代力量黨公職，一定會遵守。

徐永明在新聞稿中強調，時代力量與民進黨的黨際合作，不只要經由正式的黨對黨形式進行，合作的信任基礎也必須建構於法案、政策和價值之上，例如民進黨人選承諾推動具體的進步政策法案，包括實價登錄2.0、囤房稅、反併吞滲透法、反紅媒、最低工資法等。徐永明表示，選舉場合禮貌性的到場，不等於可以上綱到黨際合作，相挺與否必須回歸到價值理念的契合。

徐永明表示，2020大選時力不只會努力擴大選民認同，向百萬政黨票的目標邁進，時代力量也會持續在區域立委的選舉佈局上，找尋以人民利益優先的人選投入大選，讓選民在藍綠之外有更好的選擇。

時力紀律裁決規章第15條規定，黨員違反紀律規章違紀參選或助選者，應除名或停權處分，其中「意圖使非本黨提名之候選人當選，而公開發表支持非本黨提名候選人之言論。但該次選舉或該選區並無本黨所提名之候選人，或經決策委員會事前許可者，不在此限。」（12:26更新）

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