不會拖過10月底 親民黨：總統這張門票不會缺席

2019-10-09 10:39

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平積極爭取親民黨在明年總統大選的政黨推薦門票，外傳親民黨主席宋楚瑜明天將出席國慶大典宣布是否自行出征，「門票」走向引人關注；親民黨秘書長李鴻鈞上午受訪表示，「明年總統大選，親民黨這張門票絕對不會缺席，至於是誰來選，再拖也不會拖過10月底」。

李鴻鈞指出，大家很關心親民黨在明年大選的角色及宋楚瑜要不要再次參選，他可以說明的是，明年總統大選，親民黨這張門票絕對不會缺席、絕對會用到，至於是誰來選，這段時間宋楚瑜會跟各界人士討論、聽取各界意見，再拖也不會拖過10月底，一定給全國百姓一個交代。

被問及黨內對宋楚瑜選總統的勸進聲浪仍大？李鴻鈞說：「親民黨就我們這些人，你說有這種聲音，我也沒聽過，現在要見他的人還很多，每天排滿滿」，他強調，自己從頭到尾沒說宋楚瑜要參選，只說這張門票會用到，而「郭柯王」後續走向，不是單方面問題，宋楚瑜也會安排時間跟他們見面。

被問到宋楚瑜和「郭柯王」還沒見面嗎？李鴻鈞表示，他不知道，只知道宋楚瑜這兩天很頻繁跟各界人士見面，郭柯王3人都有提出見面要求、宋也有安排時間，但什麼時候見面不清楚。被追問「求見的有國民黨的人嗎？」他說，什麼色彩、藍綠都有，又被問到「你不是說不知道嗎？」他笑說，太多人了，所以我不知道。

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