新北市府國慶爬硬漢嶺 侯友宜：沒有宣傳的原因是...

2019-10-09 10:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府國慶日不辦升旗典禮，而是由市長侯友宜帶領市府團隊成員，帶國旗去爬觀音山硬漢嶺，侯友宜說，硬漢嶺不好爬，所以不敢大肆敲鑼打鼓宣傳，怕有人爬不上去，但慢慢爬，總能登頂，「每個人愛國的方式不同，心意一樣就好」，這也證明，愛中華民國是一種堅持的態度。

侯友宜說，這個活動很早前就規劃，突然接到黨部說要辦國慶日升旗典禮，已經來不及改變；過去在他當副市長的近8年任內，也只辦過兩次國慶升旗典禮，新北市大部分都是在元旦擴大舉辦，國慶日則是由各地方辦理，新北市政府也有新北市政府的規劃。

侯友宜說，今年規劃辦在硬漢嶺，因為硬漢嶺不好爬，所以就不敢大肆敲鑼打鼓，怕有人爬不上去，或人來了太多，造成交通壅塞不便；他說，很歡迎大家來參加，但這次主要是以市府團隊為主軸，帶著國旗去登頂，以行動證明，市府團隊成員雖然忙於公務，也要把身體照顧好，擁有健康的身體，才能勝任所有的工作，打敗自己，才能有創新的自己，才能打造不一樣的新北市。

侯友宜說，爬硬漢嶺證明一件事，愛中華民國是一種堅持，是一種硬漢，是融入在內心裡面往前走的一種力量，不怕任何困難、挑戰，用堅定的心，往上走，中華民國會越來越好，這就是我們的態度。

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