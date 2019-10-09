日商大和2年前就到高雄勘點 都發局長：多點經濟、少點政治

2019-10-09 10:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕Wecare高雄昨PO圖指出，日本大和房屋集團於2017年前就來高雄勘點，並由時任高雄市長陳菊接見；高市都市發展局長林裕益反問Wecare高雄，日商兩年前來拜訪，前市府做了什麼？並喊話請多點經濟、少點政治。

日商大和房屋集團昨拜會韓國瑜，並公布將在高雄投資60億元興建飯店，Wecare高雄事後PO圖指出，大和2017年就來勘點，由時任高雄市長陳菊接見。

Wecare高雄說明，日本大和房屋集團首次於2017年前來勘點時，由時任高雄市長陳菊接見，大和在2年前即逐次著手取得位於中山林森路口、在晶英行館對面的用地，最後在去年底、今年初完成土地整合；未來將結合總圖書館BOT、高雄展覽館、港埠旅運中心，在亞洲新灣區形成新的國際會展產業鏈。

Wecare高雄認為，招商是一步一步腳印，土地的整備更是首要之務，招商如同熬湯般需要時間，只負責端菜的人，不知箇中滋味和心酸血淚，遑論是僅僅將鍋具放上爐灶後開火即開溜造成乾燒的廚師？沒有心的假廚師，自然是沒有真功夫的。

高市都發局長林裕益強調，日本大和派高層專程來台拜會韓市長表達感謝，並對新市府行政效能的肯定，日商是前晚抵台，昨下午與韓市長拜會致意後，即趕回日本東京總公司，顯見該公司對韓市府的誠摯感謝。

林裕益反問Wecare，2017年9月，日商前來拜訪，前市府做了什麼？什麼是友善投資環境？友善投資城市？請多一點經濟，少一點政治。

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