談小黨的好處 時力陳惠敏：微小而巨大、沒這麼多不得已

2019-10-09 08:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市立委擬參選人陳惠敏，昨深夜在臉書PO文分享小黨的好處，認為小黨在紛擾的政治圈裡，沒有那麼多委屈不得不，我們的存在微小而巨大，唯一需煩憂的，只有為了什麼和那些人在一個超出私人的理由，不委屈可以抬頭挺胸地，做個可愛的台灣女子。

陳惠敏指出，這幾年來，尤其參選以來（高雄鳳山區立委），更深刻體會到小黨的好處。在一個小黨講價值講堅持，很少有人會當你是笑話（除非已準備跳船的），還有一群人和自己一樣，真誠地相信一起改變成真。

在小黨也有夠寬闊的悠遊，尤其能談政策的機會很多，一般做的我們也做，沒有用財力大撒幣，就靠一個態度同理跟你一起走下去，陳情、組織都是一樣，加倍再加倍。

她強調，小黨身心的自由度都很大。資源有限自由無限，不用委屈些什麼；最重要的是，捱過好大陣子的沒有道理，造假的攻擊之後，發現這還真是自己合適的體質，偶有不解卻不會患得患失，傷不了筋骨。

陳惠敏分享心得，認為政治也沒有那麼多委屈不得不，至少這是小黨的好處，我們的存在微小而巨大，唯一需要煩憂的，只有我為了什麼和那些人在一個超出私人的理由不委屈可以抬頭挺胸地，做個可愛的台灣女子。

很簡單的道理而已，沒這麼多不得已。

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