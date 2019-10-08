讚新南向響應印太願景 美副助卿盼與台續合作

2019-10-08 22:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕正訪問台灣的美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Ouderkirk）今天表示，美國自由開放的印太願景，在台灣的新南向政策中得到響應。她也讚許台灣是積極負責的區域夥伴，在區域中扮演關鍵角色，美國期待與台灣繼續合作實現更加繁榮、安全、包容和互相連結的印太地區。

孫曉雅今天參與第3屆玉山論壇活動，並在歡迎晚宴中發表專題演講。據轉述，孫曉雅說，今天的「玉山論壇」就是一場見證，「在座的各位都有屬於各自不同的、與台灣的經驗故事，而這正見證了台灣如何深化區域夥伴關係」。

孫曉雅在演講中回顧美台40年來不斷深化的關係，成為全面、持久、互惠並共享利益和價值觀的夥伴關係。孫曉雅也強調，美國將繼續支持台灣，特別是在台灣擴大應對全球挑戰的重要貢獻方面。

孫曉雅在演講中提及美國與台灣如何透過亞太經合會（APEC）和「全球合作暨訓練架構（GCTF）」等平台，美台作為區域的平等成員，與各地公民展開合作訓練。

孫曉雅說，美國將台灣視為在自由開放的印度太平洋地區共同願景中的合作夥伴。她說，美國自由開放的印太願景並不新鮮，「我們的戰略是包容、向所有人開放的」，也並非美國獨有，許多夥伴都認同，正如在台灣的新南向政策中得到響應。

孫曉雅以願景中對經濟夥伴關係的期望為例說，太平洋區域一年需要1.7兆元的基礎建設投資，但世界上沒有一個政府能提供所有這些資金，「但私部門的能量可以」。因此印太戰略力圖創造必要條件、有利的法律和監管環境，以吸引私部門的投資，為所有人創造增長和繁榮。

孫曉雅說，美國與泰國11月將在曼谷舉辦印太商務論壇，「期待看到許多台灣企業出席」。此外，孫曉雅也指出APEC和東協（ASEAN）是太平洋經濟支柱的基石，透過這些區域組織，促進貿易投資、有效的跨境貿易程序、加強改善環境並創造機會。孫曉雅也以大篇幅談到「中華台北」在APEC中的貢獻，特別是婦女與經濟領域的努力。

孫曉雅讚許台灣在區域中倡導自由開放、繁榮、安全與良善治理，都扮演關鍵角色，台灣是積極負責的區域夥伴，美國期待與台灣繼續合作，實現一個更加繁榮、安全、包容和互相連結的印太地區。

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