主計總處專委兼職父親公司董事 監院通過彈劾

2019-10-08 19:17

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院主計總處專門委員陳莉惠於任職期間，兼任鴻總建設公司董事，違反公務員服務法規定，監察院今天以11比0的壓倒性票數，通過監察委員楊美鈴、章仁香、楊芳玲提案，彈劾陳莉惠，全案移送公務員懲戒委員會審理。

根據監院彈劾案審查決定書，投下贊成票的監委有王美玉、尹祚芊、陳小紅、包宗和、趙永清、林盛豐、高鳳仙、楊芳婉、仉桂美、江綺雯及蔡培村。

彈劾案文指出，公務員不得經營商業，為公務員服務法第13條第1項所明定，該規定立法意旨是以公務員兼職即有影響公務及社會風氣之虞，不以具體發生營私舞弊結果為必要，只要公務員違反此一規定，應認有懲戒的必要，且也足認其因此致嚴重損害政府的信譽，而應受懲戒。

監委表示，陳莉惠雖辯稱，其兼任父親設立的鴻總公司董事，是因不了解公務員服務法相關規定所致，但不得謂不知法律而免除其違法之責。何況，陳莉惠於2002年8月調任行政院主計總處科員後，該處有宣導公務員服務法共5次。

監委調查發現，陳莉惠於去年8月13日簽署「公務員經營商業及兼職情形調查表」時，已兼任鴻總公司董事，卻在相關欄位勾選「無」。該調查表附註「本人已瞭解相關規定並確實填寫，如有不實，願負法律責任」等語。

監委指出，陳莉惠既簽署調查表，理應對公務員服務法相關規定有所認知。她雖稱父親未於事前告知的情形下，將她列為董事，但她於董事簽到簿及董事願任同意書簽名時，即已知悉她被列名董事，並非於不知情的情況下遭掛名公司董事。

監委指出，公務員如經選任登記為私人公司的董監事，即屬違反公務員服務法第13條第1項不得經營商業的規定，而不論其是否實際參與經營活動，也不問有無支領報酬或其他獲利。陳莉惠稱，她確無實質參與公司經營及支領任何報酬，縱然屬實，僅得作為懲戒處分輕重之參考，無法免除違法責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法