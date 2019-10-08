（圖輯）國慶大會預演 軍機衝場嗨翻全場

2019-10-08 18:35
108年國慶大會預演中三軍儀隊表演。（記者塗建榮攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕國慶籌備委員會今天下午在總統府前廣場進行最後一次國慶預演，除了三軍樂儀隊帶來精彩表演外，軍機飛越總統府的畫面更是讓圍觀民眾目不轉睛，此外台船及漢翔公司的花車也首度展出，宣示政府全力投入國機及國艦國造的決心。
國慶大會預演三軍樂儀隊演出。（記者塗建榮攝）
今年國慶大會共分為「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」三大階段，今進行完整預演。在「序幕暖場」部分，首先由陸專戰鼓隊的「旌鼓齊鳴舞動青春」揭開序幕，隨後依序由台北樂府、培德體育會帶來熱舞結合醒獅的特殊表演，三軍聯合樂儀隊也帶來整齊劃一的花式操槍，海軍陸戰隊帶來的特勤戰技操演更是博得滿堂彩。
國慶大會預演三軍儀隊展現壯盛英姿。（記者塗建榮攝）
序幕表演的最高潮，則莫過於空軍司令部帶來的旋翼機分列式，只見UH-60M黑鷹直升機、S-70C直升機、AH-64E阿帕契直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機等各型直升機飛越總統府上空進行分列式，不但讓現場喝采連連，不少攝影玩家更是拚了命狂按快門。
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會8日下午舉行最後一場預演。（記者塗建榮攝）
在主題表演項目，由三軍樂儀隊與憲兵指揮部快反連的重機表演霸氣開場，隨後由各單位的花車出場展演，其中台船及漢翔公司也首度有花車參與國慶展演，花車分別以潛水艇及飛機造型登場，宣示政府致力國艦國造及國機國造的決心。
今年國慶大會中有海軍陸戰隊特勤中隊反恐演練。（記者塗建榮攝）
最受國人注目的軍機衝場表演，今年仍是壓軸演出，由經國號及雷虎戰機衝場，在天空中留下縷縷彩煙，為國慶預演畫上完美句點。
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會預演中的反恐演練。（記者塗建榮攝）
國慶大會今天下午最後彩排，陸軍航特部運輸直升機吊掛巨型國旗飛越觀禮台。（記者塗建榮攝）
憲兵202指揮部「快速反應連」的重型機車參與國慶大會預演。（記者塗建榮攝）
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會預演。（記者塗建榮攝）
今年國慶大會今天下午預演，友邦馬紹爾群島的祝賀隊伍也參與遊行。（記者塗建榮攝）
今年國慶大會今天下午預演，友邦的祝賀隊伍也參與遊行，圖為中美洲宏都拉斯的表演團隊。（記者塗建榮攝）
國慶大會預演中友邦瓜地馬拉的遊行隊伍。（記者塗建榮攝）
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會預演。（記者塗建榮攝）
國慶大會預演中的花車遊行。（記者塗建榮攝）
潛艦國造主題也出現在國慶大會花車遊行中。（記者塗建榮攝）
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會預演。（記者塗建榮攝）
今年國慶大會將由歸化取得我國籍的雷敦龢神父（前排左）和鋼琴家藤田梓（前排右）領唱國歌。（記者塗建榮攝）
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