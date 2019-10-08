宗親會相挺蔡適應 絹印基隆囝仔百家姓

2019-10-08 20:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕尋求連任的民進黨基隆立委蔡適應，在基隆市仁一路、愛六路口的競選總部開辦「絹印小棧」，並與藝術工作者王金順合作，推出基隆在地風格的百家姓絹印模板，今天雞籠中元祭15個輪值主普的宗親會理事長、總幹事，都到場體驗自己DIY百家姓絹印的基隆特色潮T，直呼很新潮、有趣。

王金順創作的百家姓圖騰，曾得到德國紅點設計「視覺傳達」獎項，他表示，長期蒐集各種書籍、鑽研漢字的字音、字形、由來，在書畫創作中融入概念，希望讓更多人可以欣賞文字之美。

身兼基隆市柯蔡宗親會理事長的蔡適應，今天邀請雞籠中元祭15個輪值主普的宗親會理事長、總幹事，來「絹印小棧」創作獨特的基隆囝仔潮T。王姓宗親會總幹事王安棟說，百家姓絹印與一般的景物絹印不同，從歷史和血緣連結基隆人對文化的認同。

蔡適應說，基隆擁有歷史超過165年的國家文化遺產「雞籠中元祭」，他和許多宗親會前輩們，都在思考如何讓基隆的文化特色，吸引大眾的注意、而且持續傳承下去，這次結合百家姓圖騰的元素，就是希望大家可以從自己的姓氏入手，了解基隆在地的文化，認識基隆各個歷史悠久的宗親會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法