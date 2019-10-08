黃國昌控新北橋梁檢測、審查公司相同 交部允檢討評鑑機制

2019-10-08 16:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕南方澳大橋坍塌造成嚴重傷亡，立委黃國昌今指出，新北市的橋梁檢測是由陳明正的「萬喬豐」審查，且事後還曾被揭發存在「檢測不實」、「引用前期照片」的造假情事。對此，交通部表示，橋梁安全維護管理品質影響民眾通行安全甚鉅，近期將邀集相關機關、專家及學者，檢討並調整現行橋梁維護管理評鑑制度，持續協助及督促相關單位增進橋梁及民眾通行安全。

黃國昌今在臉書發文指出，新北市政府於2017年的橋梁檢測案「106年度新北市轄區內橋梁、隧道安全檢測及系統資料更新（第A、B、C、D區）」，當中的A區與D區表面上雖是由「萬鼎工程股份有限公司」取得，但實際上卻是透過轉包，交由陳明正與張綵宸設立的公司「萬喬豐」來進行檢測；更離譜的是，針對檢測結果所進行的「品質查證」審查，竟然一樣是由實際進行檢測的萬喬豐審查。黃國昌為此怒酸，難怪品質查證可以得到「檢測資料詳實度100%」的完美分數；並怒批「這樣亂搞，不僅讓新北市政府耗費數千萬進行的橋梁檢測，淪為一場笑話，更是在拿新北市民的安全開玩笑。」

交通部表示，各縣市政府橋梁檢測報告，是由縣市政府委請法人機構辦理，檢測數據再填報於運研所建置的「台灣地區橋梁管理資訊系統」填報；每年運研所根據其填報數據進行評鑑，運研所並無各縣市政府的檢測報告。

不過運研所也會辦理外部稽核，交通部表示，107年度外部稽核現場作業，是委由中華顧問工程司辦理，對於橋梁資料填報不實的縣市政府在評鑑上會有扣分機制。

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