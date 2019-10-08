蔡總統接見玉山論壇訪賓 盼與各國攜手因應區域挑戰和威脅

2019-10-08 13:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「玉山論壇」貴賓時表示，今年玉山論壇的主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，期盼透過科技、經濟及永續發展的合作，進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育。台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。

總統表示，「玉山論壇」是台灣和新南向目標各國建立區域多元對話、促進區域繁榮穩定的重要平台。很高興加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、印度德里「中國研究所諮詢委員」主席梅農（Shivshankar Menon）及美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）等貴賓，藉著這個機會第一次訪台，與我們分享寶貴的建言及觀點。

總統指出，今年玉山論壇的主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，議程非常豐富，包括科技、經濟及永續發展的合作，甚至更進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育。而這些領域都是印太區域未來發展的重要方向。

總統提及，這3年多來，台灣積極推動「新南向政策」，透過結合政府和民間力量，在觀光、經貿、人才培育、醫療及農業等方面，逐漸累積豐富成果，並且以「以人為本」的核心價值，為區域帶來更多互信及合作機會。

總統表示，在「新南向政策」執行成果的基礎上，台灣持續深化跟區域各國的夥伴關係，展現台灣有能力、也有意願更積極參與國際事務。

總統強調，台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。

訪賓一行尚包括菲律賓總統府內閣部前部長艾曼德（Jose Rene Almendras）、泰國教育部前部長魏契特（Wichit Srisa-an）、印尼前駐科威特大使、現任海外勞工安置保護局主任秘書拉札（Tatang Budie Utama Razak）、哈帕商業顧問公司執行長諾瓦克（Ray Novak）、大馬生產力機構主席蔡添強（Chua Tian Chang）及越南國家文化藝術研究院院長裴懷山（Bùi Hoài Sơn）等。

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