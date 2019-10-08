馬郭互動熱絡遭酸「國民黨奶水盡養這種咖」馬辦反擊：親痛仇快

2019-10-08 12:04

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九日前應邀出席前台東縣長黃健庭專題演講，與前鴻海董事長郭台銘同台互動熱絡，遭特定媒體批評「國民黨奶水盡養這種咖」，倡議國民黨應該要開除馬，馬英九辦公室今日為此發新聞稿反嗆，「實在很不解特定人士和媒體如此操作的意義何在？除了親痛仇快外，只會讓國民黨的支持圈越來越小。」

馬辦表示，選舉理應是多交朋友、減少敵人，難道不是同志，就是敵人嗎？尤其現在全黨應團結對外的關鍵時刻，還在幫國民黨總統參選人韓國瑜製造敵人的人士或媒體，「到底是真韓粉還是假韓粉？」

馬辦指出，郭台銘已經沒有要參選總統，加上郭與馬英九是多年老友，在一個非關政治的場合同台握手擁抱，卻因此被特定媒體鋪天蓋地的責難，甚至喊話要黨中央開除黨籍，所以馬英九可以見誰、不能見誰，可以出席那些行程、不能出席那些行程，甚至可以被誰擁抱、不能被誰擁抱，是由特定媒體或這些「假韓粉」說了算嗎？

馬辦還指出，上週「馬英九基金會」舉辦「哪來的芒果乾？國安問題研討會」，早在9月5日前就已經邀請韓國瑜出席，但韓國瑜辦公室最後以市政為重考量，婉拒出席，即使如此，包括前國安會秘書長蘇起在內的韓國瑜「國政顧問團」總召張善政及國安小組成員，幾乎全員到齊，向民眾和媒體說明國民黨的國安政策，希望爭取人民支持國民黨重返執政，這難道不是在幫國民黨、在幫韓國瑜嗎？

馬辦最後呼籲，選舉剩下不到100天，全黨都應盡心盡力、各自分工，積極幫韓國瑜等所有黨籍參選人輔選，而且輔選方式有很多種，不是只有站台搖旗吶喊才算，國民黨主席吳敦義也曾說過，「團結不一定碰面，只要同心協力就團結」，請特定媒體與假韓粉不要再分化國民黨，不要再給民進黨見縫插針的機會。

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