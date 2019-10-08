台灣遊行不能蒙面？ 徐國勇：不禁止不鼓勵

2019-10-08 11:10

〔記者林良昇／台北報導〕香港「反送中」抗爭延燒，香港當局實施禁蒙面法，再度引發港人反彈，對於在台灣遊行示威是否可否蒙面？內政部長徐國勇在答詢時強調，沒有禁止也並非鼓勵，過去也沒有限制過。

立法院今進行對行政院長施政報告質詢，國民黨立委羅明才詢問上街遊行可否蒙面，憂心暴民混亂趁火打劫，無法臉部辨識，徐國勇答詢指出，原則上不會禁止戴面具，過去也沒有限制過，一路過來，台灣集會遊行都非常成熟。

羅明才質疑徐國勇「傻傻的」，是鼓勵民眾蒙面上街頭，徐國勇澄清，他沒有鼓勵，不禁止跟鼓勵有距離；蒙不蒙面是表象，真正裡面是要自由民主，就像美國禁止「3K黨」蒙面上街，是因為「3K黨」違反自由民主平等精神，有暴力行為，台灣人民對分寸都相當清楚。

行政院長蘇貞昌答詢強調，該法條是立法院通過的，通過也不是一天，政府沒有鼓勵、沒有禁止，也沒有看到有人這樣來做危害的事情。

蘇貞昌也特別指出，倒是這次對香港歌手何韻詩潑漆的暴徒戴「反送中」的帽子，帶事先準備好的紅漆，還是先有開會，誰分工、誰掩護、誰策動，如果這不是組織犯罪，什麼才叫組織犯罪？

蘇貞昌說，他過去也有上街頭的經驗，但從沒有說要假裝另一邊的人，該人對「反送中」是反對的，卻戴「反送中」帽子還蒙著面，用犯罪工具潑紅漆，是預謀犯罪，絕對是台灣所不容許的。

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