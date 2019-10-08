分享新南向互動成果 總統重申貢獻世界不受政治阻礙

2019-10-08 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕第3屆玉山論壇今登場，蔡總統在開幕演講中分享台灣近年與新南向國家在教育、醫療和投資等方面的互動成果。蔡總統也提到，中國試圖孤立並抹煞台灣努力的舉動，「對區域穩定只有妨害、毫無建樹」，接著重申台灣對國際社會實踐承諾的決心，「為世界更美好做出貢獻，永遠不該受到政治阻礙或壓迫」。

台灣亞洲交流基金會今起於台北舉行為期兩天的第3屆「玉山論壇」，總統蔡英文參加開幕式並發表演講。

蔡總統說，玉山論壇成為區域對話的重要平台，今天將南亞、東南亞和更廣大印太地區夥伴齊聚一堂，探討進步與與夥伴關係。蔡總統以台亞會董事長蕭新煌曾說過的「台灣不是問題、而是解答」為引言，分享台灣透過新南向政策，解決區域需求的例子。

蔡總統先以教育舉例，目前有超過5萬名來自新南向國家的學生在台灣就學，2018年台灣學生在新南向國家首次達到2萬人，這些年輕人是區域未來棟樑，這樣的經驗幫助學生拓展眼界、了解區域議題。

蔡總統接著提到此區域對高品質醫療照護和更多醫療專業人才的需求；去年有超過15萬來自新南向國家的病患來台治療，台灣並在2018年訓練超過600位醫療人才，「他們現在每天用在台灣學到的技能拯救生命、提供更好品質的醫療服務」。

而在旅遊方面，蔡總統也說，東南亞和南亞有很大潛力，2018年來台觀光旅客已破紀錄，其中有265萬旅客來自新南向國家，與2015相比上升70%，等於每4人中有1人來自新南向國家。

蔡總統並說到經貿互動指出，台灣企業持續拓展新南向國家業務，帶動經濟成長、工作機會並提升貿易量。過去3年，台灣企業已投資超過100億美元到新南向國家，2017年與新南向總貿易額首次高於1000億美元，並持續成長，去年達到1170億美元，比2015年高20%。

蔡總統說，這些數字只是冰山一角，展望未來，全球供應鏈將持續重組，而當台灣企業在尋找新的生產基地時，「南亞和東南亞將會是首選」。蔡總統強調，「只要能共同努力，我們就有潛力在區域創造舉足輕重的供應鏈」，與全球市場更緊密連結。

蔡總統說，此區域持續面臨發展的艱鉅任務，如今願景是「為未來世代穩住安全繁榮永續的世界」，而這需要眾國之力才能達成。蔡總統重申，台灣願意更主動參與夥伴關係，為一個更美好的世界奉獻努力，而這「永遠不應該為政治所壓迫、或是受到單方面脅迫的阻礙」。

蔡總統批評，中國試圖孤立並抹煞台灣的舉動，「對區域穩定只有妨害、毫無建樹」。總統強調台灣對國際社會實踐承諾的決心，且國際上想法一致國家也紛紛出現，認可台灣在區域中的角色、與台灣站在一起。

蔡總統與在場數百位與會貴賓共勉說，台灣傾心傾力要實現繁榮未來，「請各位繼續與台灣同行，因為決定未來的力量掌握在我們自己的手中」。

加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）、美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、印度前國家安全顧問兼外長梅農（Shivshankar Menon）與韓國前外交通商交涉部長朴泰鎬等共多國政要，及數百位來自新南向國家的專家學者今天共同出席「玉山論壇」。

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