藍綠軋雙十國慶大會 藍強酸小英執政變 「媽媽桑、兒童俱樂部」

2019-10-08 10:54

〔記者施曉光／台北報導〕國慶日將屆，國民黨與藍營社團「松濤社－我愛國旗委員會」今年十月十日下午將循例舉辦「108年愛國旗愛國家國慶大會」，主辦單位成員、前國民黨文傳會副主委胡文琦今日召開記者會質疑，目前兩岸關係是三十年來最壞狀況，而且蔡政府從上到下已經「整組壞了了」，在蔡英文執政下，「這個國家」確實已經變成她口中曾經定義的「流亡政權」，國慶大會也已經快變成「媽咪生日快樂」的「媽媽桑、兒童俱樂部」。

前國防部長伍世文則表示，今天的記者會選在上午十點十分召開，就是為了表達對「雙十」的尊崇，但我們的政府卻對「雙十」很忌諱，而且總統府前的牌樓就不是「雙十」。

他指出，松濤社今年原本考慮停辦國慶大會，主要因為是得知國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜當天在高雄市也會辦一連串國慶活動，大家擔心會變成拼場、打對台，但一想到民進黨施政敗壞，誣衊中華民國，蔡英文不講中華民國，只講「這個國家」、「這面國旗」，實在令人難受，因此決定續辦。

胡文琦痛批，「這樣的總統，這樣的『蔡花』體制、蔡蘇政權」還有臉面對台灣真正的主人、二千三百萬萬同胞？如果蔡英文心中還牢記，想要實現已故台獨大師史明的夢想，又何必參選中華民國的總統，祝賀中華民國生日快樂？

「108年愛國旗愛國家國慶大會」在十日當天下午二點於台北市國父紀念館戶外廣場舉行，除了安排前總統馬英九、國民黨主席吳敦義致詞，拉抬藍軍總統、立委參選人，韓國瑜將以事前錄影的方式現身，韓國瑜妻子李佳芬也將代表丈夫親臨現場致意，主辦單位並規劃「萬人唱國歌」、「萬人祭國父」以及樂儀隊、啦啦隊表演、群星歌唱會等表演活動。

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