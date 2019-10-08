中國若武力犯台...美智庫調查：38％美國人支持美軍介入

2019-10-08 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國長期以「武力犯台」恫嚇台灣，近年來甚至持續加強東海、南海軍演，引起國際關注。國家安全研究院近日「國防安全週報」一篇《美國智庫民調（1998-2019）的台海安全意涵》文章中，指出美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）」日前調查顯示，38％的美國民眾接受美軍對中國武力犯台進行介入，民調數字更自2014年起上升12％。

由李冠成所撰寫的《美國智庫民調（1998-2019）的台海安全意涵》中提到，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」進行長期民調，試圖了解美國民眾對外交政策的看法，其中也針對美軍介入海外戰爭的支持度進行調查。

文中指出，該智庫設計6套海外爭端的假想劇本，其中「中國入侵台灣」的假想劇本獲得38％的美國民眾支持美軍介入，雖然是6套劇本中最低，但從變化趨勢來看，已從2014年的26％提升至2019年的38％，上升幅度高達12％。

內容提及，在美中貿易戰的推波助瀾下，中國威脅加劇，民調結果指出不論美國哪個政黨的支持者，皆認為中國崛起嚴重威脅美國人。結果反映出近年美中兩大強權競爭的發展趨勢，台灣做為美國制衡中國的一環，戰略重要性持續上升；隨著中國威脅台灣等議題在美國的能見度增加，美國民眾未來可能會更支持美軍出兵協防台海戰爭。

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