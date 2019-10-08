林鶴明嘆MG149沒人笑一笑就好 柯P：當年藍綠操縱帶風向

2019-10-08 10:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲心腹大將、市府顧問蔡壁如，日前在公開LINE群組轉傳農場文章，質疑總統蔡英文的博士論文惹議，柯文哲事後受訪卻稱「小題大作」「笑一笑就好」，讓柯的前幕僚、總統府發言人林鶴明昨在臉書感嘆，強調「當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。」

柯文哲今受訪被問及未來是否會提醒幕僚轉傳訊息要確認清楚，他仍是相當不以為然表示，也不需要去做一大堆規定啦，大家明著講，有時候在line裡面，好笑的東西轉來轉去，這也是常有的東西，「但有需要去上《自由時報》的頭版嗎？這實在是，還勞動總統府的發言人出來發言，太辛苦了吧！」

對於林鶴明說法，柯則說，2014的MG149、2018年的葛特曼事件、這都是見證當年藍綠操縱媒體帶風向，製造文字獄、政治迫害的紀錄，就是這樣。

媒體追問，為何蔡壁如講就是看看就好？柯強調，自己講過，第一點，蔡壁如只是人家寄給她，她再轉給別人，也沒有在上面加評論，這也常會發生，但這樣可以上頭版，我就覺得這實在是操作太過頭了，不太喜歡這種做法。

但蔡壁如傳的訊息是指論文案，不是長輩圖或是好笑訊息？柯文哲雖稱「也許我會跟她講說以後就少傳」，但仍堅持，他的態度是比例原則，且蔡也沒有在上面寫她的評論，只是人家寄給他，她就原封轉寄。

他接著竟再度說，如果這樣要上頭版，老實講，你問我的話這太過於操作。

聽到行政院長蘇貞昌說，動見觀瞻的人應該要更謹慎，柯文哲反批，什麼叫動見觀瞻？平常心把每一個人都視為一個國民就好，奇怪。

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