國慶全兵力預校下午登場 54輛憲兵重機齊發氣勢驚人

2019-10-08 08:49

〔記者羅添斌／台北報導〕國慶前的最後一次全兵力預校將在今天下午登場，除了由各型戰機以及直升機組成的機隊進行空中分列式之外，地面將由54輛憲兵快反連的重型機車，帶領著國內公民團體花車遊行，當54輛重型機車以雙十隊形齊發出動時，低沈但震撼人心的音浪不時傳出，在現場觀看的民眾將可感受到前所未有的體驗。

雙十國慶大典將在今日下午進行全兵力預校，在此之前，已分別在2日丶4日及6日進行大大小小的預演，今天下午要以十日慶典當天的流程進行全時丶全裝預校，在總統府前重慶南路、凱達格蘭大道及南、北廣場舉行，全程開放民眾欣賞。

今年國慶活動以「攜手世界臺灣耀飛」為主題，安排各項軍民表演。暖場表演由國防部三軍樂儀隊操槍、陸軍專科學校戰鼓隊及熱舞社表演、海軍陸戰隊反恐操演任務，接著則是AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、S-70C反潛直升機等旋翼機進行空中分列式，並於國歌領唱階段，由2架CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越觀禮台，獻上最高敬意。

在主題表演階段，由憲兵快反連54輛重型機車排成雙十隊形等技術操演，帶領23輛花車遊行隊伍華麗登場。國軍楷模也將加入前導「英雄車隊」參與遊行，路線將從總統府至中正紀念堂周邊，接受國人喝采鼓舞歡慶雙十。

此外，壓軸登場的空軍IDF戰機及雷虎特技小組，將各以5架次編隊飛越府前上空，為慶賀氣氛帶來最高潮，一同慶賀國家生日快樂。

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