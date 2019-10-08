柯愛將轉傳小英假新聞稱「提醒」 謝志偉諷：我們錯怪中國？

2019-10-08 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府顧問蔡壁如近日在LINE群組轉發總統蔡英文論文案的農場文，引發不少網友不滿，質疑蔡是在造謠；蔡受訪稱，是要提醒他們外面還有很多這種訊息，市長柯文哲7日受訪也替蔡壁如說話，認為這是「小題大作」。對此，駐德代表謝志偉諷刺，「外交覺醒：我們錯怪中國了？」

蔡壁如日前在LINE群組轉傳質疑蔡總統博士論文的農場文章，發文指「英國LSE正式否認蔡英文有提交論文」，並附上新聞連結，標題還連寫三次「國恥」，截圖流出引起外界譁然；蔡壁如對此表示，只是要提醒他們「外面還有很多這種訊息」，更酸「1450不需要這麼敏感」。柯文哲7日受訪時也表示，這次事件「看看就好，不要當真」、「神經放大條一點」、「看一看、笑一笑就好了」。

對此，謝志偉在臉書表示，按照台北某大咖人馬的説詞，原來日前中國買走台灣兩個邦交國，是因為要「提醒」台灣：中國可能會買走台灣的邦交國！但是，提醒就提醒，為什麼還要加「國恥」兩個字呢？

「原來老共是用心良苦啊！那，還何須忙外交？！耶！我樂了，中午吃披薩配可樂！」謝志偉諷刺，他懂了，原來台灣人都多慮了，按照「傳播假消息，是為了提醒受害者有人會傳假消息！」的邏輯，有中國人力挺香港暴警近距離開槍，是為了提醒香港人「香港暴警會近距離開槍！」

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