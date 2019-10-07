柯P強推智慧販賣機 業者1千租金就有全校消費數據

2019-10-07 20:08

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲未經家長意見，就悄悄推「一校一智慧販賣機」政策，不僅引爆學童健康、環境衛生問題，台北市議員吳沛憶更發現，已有223所學校將裝設，而業者花1千元月租就可取得全校師生消費數據，契約未限制得標業者可消費大數據作為商用甚至轉賣，美其名要推智慧設施，但根本將師生當搖錢樹賣給業者，難道沒圖利特定廠商？

教育局契約規定，依據「台北市市有公用房地使用費收費基準表」，智慧販賣機每台每月租金1千元，每校至少一台；而電費、使用及營運管理清潔費由業者負擔。但販賣機如營運9個月以上，營業額連續3個月下滑，出現虧損達6個月，業者可提終止契約。

但吳沛憶還發現，合約對於消費大數據，僅規定業者每個月要將消費分析資料提供給教育局及學校，沒限制業者不能將師生消費大數據做為商用，也沒載明業者不能取得學生個資，事情曝光後，教育局才連忙補充販賣機只能讀卡號不會洩露個資；且合約也沒禁止，業者未來可將數據轉賣給第三方資訊公司，真的是純教育考量嗎？

此外，政大法律系副教授劉宏恩也於臉書指，柯文哲前天說「不准AI人工智慧販賣機進校園是因噎廢食，滿奇怪的」，劉質疑，柯終於漏餡講出關鍵字「AI人工智慧」，也批評台北市政府協助廠商收集學生消費行為大數據，根本是商業性、非教育性。

教育局回應，小朋友刷學生證悠遊卡，設置販賣機的廠商只會有卡號、幾點幾分買什麼商品等交易數據，不會有姓名、幾年幾班、身分證資料等任何個資；但對於1千元就可取得全校消費資訊之爭議，教育局則至截稿還未進一步回應。

智慧販賣機標案其實今年8月已悄悄執行，教育局將全市高中職國中小分為北中南三標案，北區有99校、由文具批發業者新巨企業社得標，中區有45校及南區有79校、皆由OK便利商店得標；合約為期3年，業者得續約1次1年約。

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