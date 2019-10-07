張琍敏回台助選3個月 高喊「韓國瑜萬眾一心、一定當選」

2019-10-07 18:40

［記者張文川／台北報導］資深藝人張琍敏被前高雄市長陳菊控告加重誹謗，張琍敏今首次到庭，庭訊時她主張無罪，要求陳菊要有雅量；庭訊後，張琍敏受訪表示，她這次是為了出庭而專程回台，她將在台停留3個月幫韓國瑜助選，會待到投票結束，「韓國瑜萬眾一心、一定當選！」

庭訊後，張琍敏受訪指出，她為了此案挨告，她不只感到委屈，還覺得是「飛來橫禍」，感覺被民進黨追殺，「我現在已經都不太敢講話了」，如果當初她貼的是假消息，那麼所有媒體都不應該報導了，因為她在國外的資訊都是來自媒體、網路，「3000億弊案這個名詞並不是我發明的」，這些名詞是如雷貫耳地在所有媒體、網路流傳著。

張琍敏說，她身為海外華僑，身居海外、心繫台灣，關心台灣的所有事情，「非常可惜有這麼大的弊案，我覺得應該給高雄和納稅人一個交代，不要債留子孫」。

張琍敏堅稱她的貼文沒有錯，「如果我覺得我有錯，就不會貼了」，當她得知陳菊不高興後，就馬上將貼文下架，是因為「我不想惹麻煩」；她也不會尋求和解，「我要捍衛言論自由、伸張正義」。

一旁數名專程來挺她的支持民眾爆出鼓掌叫好，她接著說，這次專程為了出庭回台，以往光輝十月她也都會回來，這次會停留到明年1月投票之後，「韓國瑜萬眾一心，一定當選！」

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