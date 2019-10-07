印度前國安顧問：區域內極權政體增加令人擔憂

2019-10-07 20:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕印度前國安顧問及外交大臣梅農（Shivshankar Menon）現正訪問台灣，今天評論亞太現況時說，區域內越來越多國家往極權專制發展，這導致外交上的談判與妥協更加困難，加上經濟危機、對抗中國的現象等，「的確令人擔憂」。

梅農現為印度中國研究所諮詢委員會主席，曾在印度前總理辛格任內擔任國安顧問與外交大臣，並曾派駐中國、巴基斯坦和以色列等國擔任大使。梅農是印度著名的中國通，此次訪問則是他首次來台，明後天並將出席「玉山論壇」與談。

梅農今天出席一場媒體見面會，媒體問及，他在中國和平崛起期間派駐中國，如何看待中國的現況與未來區域情勢，是否走向侵略而破壞和平？

梅農回答說，中國在過去這段時間以來的劇烈成長，當然對區域情勢帶來一定程度的干擾，而過去30年來亞洲沒有發生劇烈衝突，他認為是「很了不起的」。對於區域情勢，他提到，除了中國崛起，還有其他導致區域不穩定的因素，例如史上最激烈的軍備競賽、1997年經濟危機，諸多的領土和海域爭議，朝鮮半島及核武爭議等。

對於未來的分析，梅農則說，他很難預判將會有更大的衝突或是維持和平；若能維持和平，他認為有數個理由，包括中國不是唯一崛起的國家，其他國家也在崛起，所以會達到新的均衡；這個「全球核武化最普遍的區域」，也因恐怖平衡帶來和平。

此外，梅農也提及，區域內幾個主要政權手頭上都有很多內部問題有待處理，不論是印度、中國或日本，都將心力放在解決內部問題，這也使得區域能維持和平，「但未來能否維持，我不能預言」。

梅農同時直言，區域內越來越多國家往極權專制發展，導致外交上的談判與妥協更加困難，「的確令人擔憂」。他也指出區域內經濟面臨危機，比方說大家試圖對抗中國崛起，「很難預料這會帶來更大的衝突或是說得以維持和平」。

對於台灣與印度關係，梅農以「成功（success）」形容台灣的新南向政策。他說，「數字會說話」，近年來台印經貿投資增加、人員交流增加，現在有超過2千名印度學生在台灣就讀，就顯示了雙邊關係的穩定成長與政策成效，就他了解，「兩方國家、人民也都盡其所能提升雙邊關係」。

梅農特別強調，「教育是雙邊應該、且可以促進的交流合作」，他自身在德里大學學習中文時，老師就是台灣人，也有很大成效。梅農說，教育合作不侷限於語言教學和文化，在科技、數理、職校的教育領域，現在還只是剛起步，雙邊合作還有許多可增強的空間。

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