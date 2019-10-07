愚民？造謠？藍營立委參選人林思銘：民法「夫妻」被刪了

2019-10-07 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新竹縣第二選區立委參選人林思銘近期除因認為「販毒判太重」引發公憤外，他在1場與民對話的座談會中，對選民謊稱「去年（應為今年）立法院把強行修改民法，將夫妻、一夫一妻制刪除」，盼以此獲取選民支持，還說若進國會要將民法改回來，完整影片曝光被網友怒轟：「公然造謠！」

有民眾在臉書公開整段影片，現任新竹縣議員林思銘近期在拉票時說：「在座的各位都是阿公阿嬤、阿姑阿婆，大家對於一個議題非常關心，就是『同性婚姻』的議題，同性戀你們贊成嗎？我這樣講，同性戀大家可能祝福他啦吼，祝福你啦吼，但是我們不贊成的是什麼事，同性結婚，同性不應該結婚。」

林思銘強調「我學法律的」，民法實施將近一百多年，「我們就是一夫一妻制，但是在去年被顛覆了」。林思銘聲稱「去年（應為今年）我們的立法院強行通過，把民法改掉了，一夫一妻制叫做無效，現在沒有夫妻了，在民法裡面沒有夫妻這個觀念」，甚至表明「沒有男女可以結婚的規定，也沒有叫做夫妻這兩個字，這兩個字全部被刪掉了」。

網友看完影片相當氣憤地指責「這候選人是生在古代還是腦子壞了？」、「民法根本沒改，在那邊妖言惑眾」、「胡說八道，還當5屆議員，竹東人悲哀」、「文化法研所的高材生律師欸」、「好恐怖還是有這種人，在騙人」、「一本正經地胡說八道」、「歧視才是最糟的」。

事實上，2018年公投結果通過「民法婚姻限定一男一女」、並以「民法婚姻以外形式保障同志伴侶」，因此，行政院推行「同婚專法」，今年5月17日在立法院三讀通過；專法有別於現行民法，規定同婚雙方均滿18歲才能登記結婚；財產、婚姻關係準用民法；離婚則特別列出「合意、判決、調解或和解」等方式；扶養、監護、遺產繼承也多和異性婚相同；而外界關心的子女問題，專法則限於僅能「繼親收養」，即收養對方的親生子女，但不能「共同收養」。

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