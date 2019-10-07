馬批小英操弄「芒果乾」 范世平：想證明台灣人應懷念他

2019-10-07 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日批評總統蔡英文操弄「芒果乾」（亡國感），引發蔡不滿回嗆，種芒果的是馬英九。對此，台師大政研所范世平表示，馬英九只是要證明一件事，他當總統的兩岸政策是正確的，而蔡英文是錯誤的，所以台灣人應該肯定與懷念他。

「馬英九基金會」5日舉辦「哪來的芒果乾—國安問題研討會」，馬英九在會中痛批蔡總統不接受「九二共識」，兩岸走向冷對抗，並操弄人民的恐懼感，「芒果乾」（「亡國感」的諧音）成為網路流行語。馬還說，「九二共識、一中各表」，這不但是「兩岸共識」，更是「兩岸共同政治基礎」，對中國是「定海神針」，對台灣是「最佳方案」。

對此，范世平在臉書表示，事實上中國領導人習近平根本不承認「一中各表」，所以根本不是什麼「兩岸共識」與「兩岸共同政治基礎」，更不是中國的「定海神針」。麻煩馬英九先說服習近平接受「一中各表」吧！但是馬英九在2015年11月與習近平見面時，卻絕口不提「一中各表」。

范世平認為，馬英九舉辦這場會議只是要證明一件事，他八年總統任期的兩岸政策是正確的，而蔡英文是錯誤的，所以台灣人應該肯定與懷念他，還他「賣台指控」的清白。「而他花了這麼多錢，找了這麼多好友來開研討會，稱讚自己，也凸顯他超出常人的自戀。」

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