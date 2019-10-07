被控誹謗陳菊 張琍敏拖半年首次出庭

2019-10-07 15:37

［記者張文川／台北報導］資深藝人張琍敏今年4月初在臉書指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等，總統府秘書長陳菊認為張琍敏未經查證散布不實消息，為了抑制假新聞歪風，自訴控告張琍敏加重誹謗，台北地院先前2度開庭，張琍敏都以身在國外為由未到庭，今天下午3點半第3度開庭，張琍敏終於返國出庭，她剛剛步入法院時只說「開庭結束再說，謝謝」。

張琍敏昨晚特地在個人臉書貼出法院的傳票「預告」今將出庭，PO文指出：「我長這麼大，明天第一次要出庭！為一篇轉載的貼文而被陳菊告毀謗！民進黨在執政前所強調的言論自由而如今確（按：卻）是如此！大家祝我好運吧！」

張琍敏4月初在個人臉書上表示：「因為高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」，她認為這些是民進黨的死穴，韓國瑜不選總統就是要牢牢抓住弱點重重的高雄，就如孫子兵法的圍魏救趙之計，「看好未來民進黨逐步被消滅在地球上」。

陳菊辦公室回應指出，張琍敏從「因為高雄」至「老鼠群起攻之」間的這整段陳述，是未經查證的不實消息，已經侵害陳菊名譽，並且誤導社會輿論，為了端正視聽、追究不法，委請律師游琦俊提告加重誹謗。

法官5月、8月兩度開庭傳喚被告，張琍敏都以身在國外為由而未到庭，法官曾當庭表示「身在國外不是正當的不到庭理由」，要求雙方先行書面詢答；游琦俊並於8月當庭建議法官考量拘提2度無故不到庭的張琍敏。

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