網友留言「肥醜」是主觀觀感 高市議員鄭孟洳求償敗訴

2019-10-07 15:47

〔記者黃建華／高雄報導〕民進黨籍高雄市議員鄭孟洳，不滿李姓男子在其申設的臉書粉絲專頁留言「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」等語，怒告涉嫌公然侮辱並附帶民事求償，李男雖遭檢方起訴。但高雄地院審理，案情卻逆轉，法官認為鄭父有否在電台賣藥是客觀事實，且「美、醜」屬個人主觀觀感，無關社會評價，而民代監督市政可受公評，本應承擔較嚴苛的言論監督，判李男無罪，並駁回鄭女附帶的民事求償之訴。全案可上訴。

檢方起訴指出，李姓男子今年4月2日10時16分許，以暱稱「李OO」公然在「高雄市議員鄭孟洳」臉書粉絲專頁留言「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」、「吃賣藥電台膏藥長大的肥醜女安心吧台灣人民沒人想對你怎樣的」等文字，足以貶損鄭女之人格尊嚴及社會評價，因認被告李男涉犯刑法公然侮辱罪嫌。鄭女並附帶民事求償3萬元。

不過，法院審理時，李男辯稱，他當時是針對鄭女的質詢表達不滿情緒，而且鄭女的家族開電台賣藥是事實，他只是表達事實而已。

法官認為，原告身為高雄市議員，在議會行使質詢之職務，屬可受公評之事，並應接受人民的監督及評論，在言論自由及名譽保障之天平下，應承擔較嚴苛程度之言論監督。

至於李男的留言，其中有關「肥」、「醜」等文字 ，係就原告所為質詢內容，表達不滿之情緒性字眼，難認其是以損害告訴人之名譽為其唯一之目的；然而，外表美醜、胖瘦與否，與人格及地位高低之評價無關，且純屬個人主觀標準，每人都可以表達自己之評價，縱已相當程度使原告的感受不佳，但無涉及是否貶損告訴人在社會上所保持之人格及地位之評價。

此外，法官原告身為政治兼公眾人物，所屬家族事業之經營狀況與政治利益，自非不可受到公評，而鄭父是否在電台賣藥，為一客觀事實，亦難謂有何貶損原告人格、名譽。法官因此判李男無罪，並駁回鄭的民事求償之訴。

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