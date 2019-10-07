撕毀踩踏五星旗！台聯撐香港 籲小英射出「三支箭」

2019-10-07 15:43

〔記者謝君臨／台北報導〕為了抗議香港政府頒布「禁蒙面法」及港警對年輕人開槍，台灣團結聯盟下午於香港駐台經貿辦事處大門口召開記者會，以撕毀、踩踏中國五星旗的方式，抗議中共政權對於香港的暴行，並支持香港臨時政府宣言及獨立，呼籲總統蔡英文應儘速射出「三支箭」，修訂「中共代理人」、「反滲透法」及「難民法」。

台聯文宣部主任潘厚勳表示，香港「反送中」行動已抗爭至今已長達近4個月，港府於10月1日放寬使用武器限制，日前更頒布「禁蒙面法」，在抗爭中，一名18歲學生遭警方近距離開槍擊中胸口，另一名14歲少年腳部也遭開槍中彈，中共政權猶如納粹，鎮壓暴行喪心病狂，呼籲各國對中國祭出經貿制裁。

台聯前立委、組織部主任周倪安指出，中共政權這樣的暴行，竟仍是聯合國人權理事會的一員，我們看到很多參與抗爭的香港人，把遺書寫好放進背包，抗議逃犯條例、要求真普選等，但中共政權已失信於香港人民，也告訴台灣人民「一國兩制」是不可行的；她說，「活著就有希望」，呼籲台港共同守護自由民主。

「中共已經開槍了，台灣人還在做什麼？」台聯社運部主任歐陽瑞蓮對蔡總統喊話，指她現在不只是搶到槍，還擁有3顆子彈，應儘速修訂「中共代理人」、「反滲透法」及「難民法」，修法上路後，國安才得以延續。

潘厚勳強調，2014年間，烏克蘭親俄政權為了因應反政府運動，也曾頒布「禁蒙面法」，但實施12天後就被推翻；港警擅闖大學搜抓學生的行徑，猶如電影「返校」翻版，但台北市長柯文哲卻說是「擦槍走火」，他反問，如果今天是你的子女為了反抗威權上街中彈，你還會說這是「擦槍走火」。

會中，潘厚勳向香港駐台經貿辦事處代表遞交抗議書，台聯一行人也在現場高喊「反集權、撐香港、護台灣」等口號，最後更當場撕毀五星旗踩踏，嚴厲譴責中共暴政。潘厚勳說，這種不尊重人權，沒有人道的國家，我們就用不尊重這個國家的方式，來對待中華人民共和國，表達台聯對此事的抗議。

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