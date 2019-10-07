改口！ 蒙面人若未妨害治安 警局長︰就尊重主辦單位意見

2019-10-07 15:05

〔記者郭安家／台北報導〕香港對反送中運動通過「禁蒙面法」，台北市警察局長陳嘉昌上週在議會答詢表示，在北市遊行也不能蒙面，以前未落實，未來會執法；卻被中央打臉指「集會遊行法」規定的是少數個案、威脅公安者。陳今下午於議會答詢改口，指若主辦單位認為集遊隊伍裡有蒙面人沒問題，也沒妨害治安、暴力行為，「我們尊重主辦單位意見」。

台北市議員王鴻薇指出，對於北市集遊能否蒙面一事，已成中央地方不同調，尤其陳嘉昌上週說法還遭中央長官、內政部長徐國勇打臉，所以台北市長柯文哲也生氣要求警政署講清楚。她說，今早徐國勇於立法院答詢也指，集遊不該蒙面，但過去反年改抗爭時，徐卻說集遊不該蒙面，政策根本初一十五不一樣，只因總統蔡英文喜歡反送中。

未來北市集遊該不該蒙面？陳嘉昌尷尬回說，這問題可就個案討論，「集遊法」立法旨意保障民眾集會權益，因此警方都尊重，如果對方申請合法集會，但隊伍裡有蒙面人，警方會跟集遊主持人聯繫，詢問對方看法？如果對方沒問題，警方會尊重他們意見，如果對方不允許，就請他們由糾察員勸離，若糾察員勸離，蒙面人仍不聽，警方當然執法。

王鴻薇追問以禁止蒙面為原則？陳嘉昌直說，「也不是這樣，警方會個案處理」，至於集遊主管機關各就是分局，由分局長處理認定；至於可以蒙面？陳說，如果沒有妨害治安、暴力行為，警方都尊重主辦單位意見。陳強調，萬一是合法集會，外面一群蒙面衝進來，危害集會，警方當然要處理。但王酸說，交由分局長決定，根本是沒有肩膀。

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