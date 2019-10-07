代表4太平洋友邦重申挺台 馬紹爾大使：這是真正有價值的關係

2019-10-07 14:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕馬紹爾駐台大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）今天表示，台灣是馬紹爾發展與推動永續發展目標（SDGs）的堅定重要夥伴，且雙方共享民主、自由、人權和法治等價值，「這是真正有價值的關係，且將世世代代延續」。

艾芮瓊今天出席台美共同舉辦的首屆「太平洋對話」會議，並代表馬紹爾、諾魯、帛琉和吐瓦魯等4個太平洋邦交國發言致詞。吐瓦魯駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）與諾魯駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）也出席會議。

艾芮瓊提到，馬紹爾與台灣已有21年邦誼，台灣在協助馬紹爾發展與推動永續發展目標（SDGs）上，一直是堅定重要夥伴，且雙方共享民主、自由、人權和法治等價值，「這是真正有價值的關係，且將世世代代延續」。

艾芮瓊從回顧歷史角度切入，講述馬紹爾與美國及美軍的強健關係，表明馬紹爾是美國的盟國與緊密的朋友。她說，當談及自由開放的印太區域，太平洋島國至關重要，且島國重視公平正義，不論國力大小都應遵循此原則，「我們與美國及中華民國台灣一起合作，未來也會繼續下去」。

艾芮瓊也提及，在國際場域，馬紹爾、諾魯、吐瓦魯與帛琉，持續為台灣參與發聲，支持台灣參與聯合國及其下機構的國際組織和相關會議，「台灣是重要且有價值的朋友」。

艾芮瓊最後直言，隨著中國在太平洋區域的影響力劇增，共同對抗具有侵略性的中國、避免中國說服政治領袖，此時變得更加重要，「我們必須攜手合作」，合作也是為了共同因應國家發展、再生能源、經濟發展、教育、健康醫療與氣候變遷等挑戰。

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